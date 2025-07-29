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Лига Чемпионов
Проходит дальше Динамо Киев
29.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 3 : 0
Хамрун Спартанс
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 22:52 | Обновлено 29 июля 2025, 23:25
3147
132

Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс

Киевляне оформили выход в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов

29 июля 2025, 22:52 | Обновлено 29 июля 2025, 23:25
3147
132
Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс
ФК Динамо

Ровно неделя прошла с тех пор, как киевское «Динамо» в первом матче против мальтийского «Хамруна» в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сделало то, что и должно было сделать. Скромный по своим амбициям коллектив был разбит «бело-синими» со счетом 3:0, хотя по ходу встречи могло сложиться впечатление, особенно в начале, что легкой прогулки для команды Александра Шовковского здесь не предвидится.

Но столичный клуб выиграл первую часть дуэли на чужом поле, а значит, еще одного из немногих козырей у команды Джакомо Модики не стало. И хотя домашним польский город Люблин для «Динамо» не назовешь, но соперники все же были лишены поддержки родных болельщиков, поэтому их планы на игру были максимально предсказуемы. Ставка делалась исключительно на быстрый гол.

Однако опыта «Динамо» с головой хватило для того, чтобы такой вариант не только прочитать, но и предотвратить его развитие собственными атаками. Киевляне начали игру достаточно активно, чтобы футболисты «Хамруна» на половине поля «бело-синих» и мяча не получали, а тем временем постепенно рос уровень опасности у ворот Бонелло. В конце концов, оборона мальтийцев прогнозируемо не выдержала, как и в первой игре.

При этом гол, который «Динамо» удалось забить, в итоге выглядел слишком легко, как для уровня квалификации Лиги чемпионов. Соперники фактически сами его себе привезли, когда на 28 минуте Полито отыгрывал назад на вратаря, но подарил мяч Ванату, который разобрался с голкипером. При этом «Динамо» могло отличиться и раньше, когда Беловар успешно подставился под подачу углового с левого фланга от Шапаренко в вратарской, но только с помощью руки направил мяч в сетку.

Не проблема – киевляне все-таки забили свой гол, пусть и быстрым он не был, а затем продолжали доминировать на мяче. И в конце концов хорошая комбинация на левом фланге на 35 минуте с пасом Волошина на Шапаренко, который в свою очередь прострелил на Бражка перед пустыми воротами, в итоге привела к удвоению преимущества в пользу коллектива Шовковского. «Хамрун» за тайм тем временем сумел создать момент для Коффи, который не попал в дальний угол с правого фланга владений Нещерета, но возможностей оформить разгром уже до перерыва у «Динамо» было немало.

В начале второго тайма оба тренера провели по несколько замен. Наставник киевлян – потому что общий счет позволял делать эксперимент, Модика – потому что терять больше было банально нечего. И «Хамрун» все-таки почувствовал какое-то второе дыхание в атаке и сумел создать обороне «Динамо» хлопоты. Но не надолго – довольно быстро столичный коллектив снова вернулся на чужую половину с мячом и все-таки довел разгромный счет вновь.

На 82 минуте второй темп розыгрыша углового с правого фланга завершился пасом Шапаренко на Михавка в штрафную, и тот ударом с острого угла попал мимо вратаря и соперников под дальнюю штангу. И если вынести за скобки моменты, когда оборона «Динамо» плохо справлялась с фланговыми подачами от соперников, то эту игру можно считать даже менее проблемной, чем первую.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» сыграет с победителем пары «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив, который определится завтра, а мальтийский «Хамрун» – с тем, кто проиграет, и уже в отборе к Лиге Европы.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Динамо» – «Хамрун Спартанс» – 3:0. Первый матч – 3:0.

Голы: Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82)

Предупреждения: Полито (86) – Овчаренко (69), Тымчик (85)

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев (Тымчик, 73), Пихаленок (Яцик, 73), Бражко, Шапаренко, Волошин (Брагару, 81), Ванат (Пономаренко, 46), Кабаев (Супряга, 46)

«Хамрун Спартанс»: Бонелло, Камендзули (Микаллеф, 46), Полито, Беличич, Компри, Михана (Эмерсон, 46), М.Гарсия (Эдер, 46), Чадженович, Мбонг (Тиун, 87), Шимкус, Коффи (Джиле, 72)

Арбитр: Якоб Суннберг (Дания)

Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – ХАМРУН СПАРТАНС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 133
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GloryUkraine
На диво легко пройшли мальтійців. Спокійно та впевнено. 
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+6
Показать Скрыть 11 ответов
Олег Мандрівник
Для рейтинга два по 3-0 лучше, чем по одному 6-0 и 0-0 🤔
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+6
sania
Повторю ще раз. Динамо зробило те що й мало, забезпечило собі основний раунд єврокубків. Чітко і впевнено.
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+5
Показать Скрыть 7 ответов
Pavel_i_C0
Як же приємно, до оплоту сепаратизму перебили постачання води... Скільки вони там протягнуть? Треба, щоб спека була 
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+5
😼
Оце кротодрочери бісяця я вах.
Таке враження що над ними почали проводити обряд екзорцизму
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Alex
Мінусуй не мінусуй все одно ...Чемпіони України Динамо Київ !
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+3
PUMA.
Вот претензии некоторых непонятные по типу -" ахах ааа выиграли 2 раза мальтийцев  по 3-0". Что бы вас порадовать ДК должны были проиграть или как ?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_C0
ДНОнєтскіє, які сохнуть без води, тепер тут до останньої слюни)) 
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+1
Pavel_i_C0
Тут і не могло бути іншого результату... Безводні днонєтскіє тепер, від злості, будуть більше пітніти і використовувати залишки вологи..
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
DaVinci
А мінуси ставлять даунєцькіє?) Спочатку кричать "путєн прійді" а потім на українських сайтах срач розводять... Гірше кацапів
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
PUMA.
(Frank Piter
29.07.2025 23:14
Не смотрел игру, как там кыяне сыграли? Достойно лигочемпионского уровня? 
New Zealander
New Zealander
29.07.2025 23:16
Эсли б играли хот бы с командой уровня Ильвеса то можно было бы ответить на твой вопрос. А пока для Шахтёра собираем балы в скарбничку и хорошо
Frank Piter
Frank Piter
29.07.2025 23:17
@New Zealander 👍) 
 Ну что Федя, ты как обычно  прав всегда только болельщики ДК неадекватные    Вот оно коменты без подъеба!!! 
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0
Показать Скрыть 23 ответа
Лига
Счёт на изи молодцы, по х.....что выиграли у ноунеймов. Главное выиграли и очи в коэффициенты
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-3
Pixelman
Що це за нашестя ботви мінусує? Це ж треба наскільки сепаров паяє)
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Ukraine
Динамо молодець!
Бали в копілку.
Так тримати!
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
Оберст
Пумочка, ты когда в бане был, Сержа 🏳️‍🌈 яготынского не видел там?☝️ Как она там доходяга живая ещё, сильно рада великой победе?
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-6
pfk_alexandria
Все. Чемпионская хода победителей "Еврокубков в крови..." закончилась?))
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-7
_9Quantum19_
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-8
Показать Скрыть 2 ответа
_9Quantum19_
Так, за такого стоячого футболу...)))) Хіба міг бути інший результат?)))
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-8
Показать Скрыть 7 ответов
Talya-Vi-Talya
🎉Молодці. Чим більше динамівці і гірники зараз наберуть очок до ТК, тим цінніше буде 1-ше місце упл, за яке битимемось в наступні сезони! А сьогодні вітаю, головне що знов порадували 😸Котю аж трьома голами! За-МУР-чательний вечір для нього! 😊
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-9
Frank Piter
Не смотрел игру, как там кыяне сыграли? Достойно лигочемпионского уровня? 
Ответить
-13
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