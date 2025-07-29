Уверенная точка. Динамо и во втором матче разгромило Хамрун Спартанс

Ровно неделя прошла с тех пор, как киевское «Динамо» в первом матче против мальтийского «Хамруна» в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сделало то, что и должно было сделать. Скромный по своим амбициям коллектив был разбит «бело-синими» со счетом 3:0, хотя по ходу встречи могло сложиться впечатление, особенно в начале, что легкой прогулки для команды Александра Шовковского здесь не предвидится.

Но столичный клуб выиграл первую часть дуэли на чужом поле, а значит, еще одного из немногих козырей у команды Джакомо Модики не стало. И хотя домашним польский город Люблин для «Динамо» не назовешь, но соперники все же были лишены поддержки родных болельщиков, поэтому их планы на игру были максимально предсказуемы. Ставка делалась исключительно на быстрый гол.

Однако опыта «Динамо» с головой хватило для того, чтобы такой вариант не только прочитать, но и предотвратить его развитие собственными атаками. Киевляне начали игру достаточно активно, чтобы футболисты «Хамруна» на половине поля «бело-синих» и мяча не получали, а тем временем постепенно рос уровень опасности у ворот Бонелло. В конце концов, оборона мальтийцев прогнозируемо не выдержала, как и в первой игре.

При этом гол, который «Динамо» удалось забить, в итоге выглядел слишком легко, как для уровня квалификации Лиги чемпионов. Соперники фактически сами его себе привезли, когда на 28 минуте Полито отыгрывал назад на вратаря, но подарил мяч Ванату, который разобрался с голкипером. При этом «Динамо» могло отличиться и раньше, когда Беловар успешно подставился под подачу углового с левого фланга от Шапаренко в вратарской, но только с помощью руки направил мяч в сетку.

Не проблема – киевляне все-таки забили свой гол, пусть и быстрым он не был, а затем продолжали доминировать на мяче. И в конце концов хорошая комбинация на левом фланге на 35 минуте с пасом Волошина на Шапаренко, который в свою очередь прострелил на Бражка перед пустыми воротами, в итоге привела к удвоению преимущества в пользу коллектива Шовковского. «Хамрун» за тайм тем временем сумел создать момент для Коффи, который не попал в дальний угол с правого фланга владений Нещерета, но возможностей оформить разгром уже до перерыва у «Динамо» было немало.

В начале второго тайма оба тренера провели по несколько замен. Наставник киевлян – потому что общий счет позволял делать эксперимент, Модика – потому что терять больше было банально нечего. И «Хамрун» все-таки почувствовал какое-то второе дыхание в атаке и сумел создать обороне «Динамо» хлопоты. Но не надолго – довольно быстро столичный коллектив снова вернулся на чужую половину с мячом и все-таки довел разгромный счет вновь.

На 82 минуте второй темп розыгрыша углового с правого фланга завершился пасом Шапаренко на Михавка в штрафную, и тот ударом с острого угла попал мимо вратаря и соперников под дальнюю штангу. И если вынести за скобки моменты, когда оборона «Динамо» плохо справлялась с фланговыми подачами от соперников, то эту игру можно считать даже менее проблемной, чем первую.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевское «Динамо» сыграет с победителем пары «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив, который определится завтра, а мальтийский «Хамрун» – с тем, кто проиграет, и уже в отборе к Лиге Европы.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Динамо» – «Хамрун Спартанс» – 3:0. Первый матч – 3:0.

Голы: Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82)

Предупреждения: Полито (86) – Овчаренко (69), Тымчик (85)

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев (Тымчик, 73), Пихаленок (Яцик, 73), Бражко, Шапаренко, Волошин (Брагару, 81), Ванат (Пономаренко, 46), Кабаев (Супряга, 46)

«Хамрун Спартанс»: Бонелло, Камендзули (Микаллеф, 46), Полито, Беличич, Компри, Михана (Эмерсон, 46), М.Гарсия (Эдер, 46), Чадженович, Мбонг (Тиун, 87), Шимкус, Коффи (Джиле, 72)

Арбитр: Якоб Суннберг (Дания)

Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)

ДИНАМО – ХАМРУН СПАРТАНС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА