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Лига чемпионов
28 июля 2025, 23:07 | Обновлено 28 июля 2025, 23:21
108
0

Динамо – Хамрун Спартанс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

28 июля 2025, 23:07 | Обновлено 28 июля 2025, 23:21
108
0
Динамо – Хамрун Спартанс. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 29 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Хамрун Спартанс». Поединок пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Люблин», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В первом матче с мальтийским клубом киевляне одержали победу со счетом 3:0, практически гарантировав себе выход в следующую стадию турнира. Голы на поле соперников забили Ванат, Буяльский и Волошин. Напомним, победитель этого противостояния в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Пафос» (Кипр) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль). Первый матч на Кипре завершился вничью со счетом 1:1. Уже в конце этой недели команда Александра Шовковского стартует в новом сезоне Украинской Премьер-лиги гостевым поединком против «Вереса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Хамрун Спартанс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
29 июля 2025 -
21:00
Хамрун Спартанс
Фора Динамо (-2) 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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