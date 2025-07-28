Динамо Киев

Во вторник, 29 июля, состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Динамо» и «Хамрун Спартанс». Поединок пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Люблин», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

В первом матче с мальтийским клубом киевляне одержали победу со счетом 3:0, практически гарантировав себе выход в следующую стадию турнира. Голы на поле соперников забили Ванат, Буяльский и Волошин. Напомним, победитель этого противостояния в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с победителем пары «Пафос» (Кипр) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль). Первый матч на Кипре завершился вничью со счетом 1:1. Уже в конце этой недели команда Александра Шовковского стартует в новом сезоне Украинской Премьер-лиги гостевым поединком против «Вереса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Хамрун Спартанс», за которой можно следить в украинской версии сайта.