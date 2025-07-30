ШОВКОВСКИЙ: «После перерыва показалось, что Динамо не вышло из раздевалки»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского «Хамрун Спартанс» (3:0):

– Старт сегодняшнего поединка был более интенсивным, чем в первом матче. Означает ли это, что команда будет прибавлять в плане физики и сыгранности с каждым матчем?

– Поздравляю всех болельщиков с победой. Действительно, с учетом результата первого матча и того, что мы входим в очень насыщенный график, провели определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам, посмотрели на связи и другие сочетания.

Безусловно, первым таймом я остался доволен, а вот во втором мы немного сбавили обороты. Собственно, в начале второго тайма мне показалось, что команда не вышла из раздевалки. Так что этим отрезком я остался недоволен. Да и вообще мы договаривались как раз о том, чтобы не сбавлять темп и продолжать работать в том же режиме, что и в первом тайме, но нам это не удалось. Будем разбираться, почему так получилось.

Самое главное – что мы решили первую задачу и идем дальше.

– Какого соперника хотели бы получить на следующей стадии квалификации Лиги чемпионов – «Маккаби» или «Пафос»?

– Я себе такого вопроса не ставил. С любым соперником в следующем раунде играть будет сложнее. Завтра мы обязательно посмотрим ответный матч между этими командами и будем готовиться к следующей игре, более внимательно изучая нашего будущего соперника.

– «Динамо» уже точно попадет в основной этап какого-то еврокубка. Планируете ли на этом этапе тоже играть в Люблине, или выберете другой стадион?

– Давайте не будем заглядывать далеко вперед, но, насколько я знаю, мы уже не будем менять эту локацию, и матчи группового этапа сыграем именно здесь. Нам достаточно переездов и других логистических моментов, связанных с тем, что мы играем не на домашнем стадионе, а на выезде.