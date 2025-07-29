Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча квалификации Q2 Лиги чемпионов
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
29 июля в 21:00 в польском Люблине сыграли Динамо Киев и Хамрун Спартанс с Мальты (3:0).
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Неделей ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).
В ответном матче в Люблине за Динамо голами отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.
Динамо вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первом матче).
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Ответный матч. 29 июля, Люблин (Польша)
Динамо Киев (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0 (первый матч – 3:0)
Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин
ГОЛ! 2:0. Владимир Бражко, 35 мин
ГОЛ! 3:0. Тарас Михавко, 82 мин
Инфографика
События матча
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