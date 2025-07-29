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Лига Чемпионов
Проходит дальше Динамо Киев
29.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 3 : 0
Хамрун Спартанс
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 23:43 | Обновлено 29 июля 2025, 23:44
3097
0

Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча квалификации Q2 Лиги чемпионов

29 июля 2025, 23:43 | Обновлено 29 июля 2025, 23:44
3097
0
Динамо – Хамрун Спартанс – 3:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

29 июля в 21:00 в польском Люблине сыграли Динамо Киев и Хамрун Спартанс с Мальты (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделей ранее в первой игре на выезде Динамо одержало убедительную победу (3:0).

В ответном матче в Люблине за Динамо голами отметились Владислав Ванат, Владимир Бражко и Тарас Михавко.

Динамо вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первом матче).

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 29 июля, Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:0 (первый матч – 3:0)

Голы: Ванат, 28, Бражко, 35, Михавко, 82

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 28 мин

ГОЛ! 2:0. Владимир Бражко, 35 мин

ГОЛ! 3:0. Тарас Михавко, 82 мин

Инфографика

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс видео голов и обзор Владимир Бражко Владислав Ванат Тарас Михавко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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