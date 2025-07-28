Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Лига Чемпионов
Динамо Киев
29.07.2025 21:00 - : -
Хамрун Спартанс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 июля 2025, 23:59 | Обновлено 29 июля 2025, 00:01
178
2

Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Быстрый гол добьет интригу, но пойдет ли за ним команда Шовковского

28 июля 2025, 23:59 | Обновлено 29 июля 2025, 00:01
178
2
Динамо – Хамрун Спартанс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 29 июля, в Люблине на стадионе «Арена Люблин» состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун Спартанс». Стартовый свисток датского рефери Якоба Суннберга из Копенгагена прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Киев


Первая часть этой дуэли начиналась для команды Александра Шовковского так, что вполне легко можно было поверить, что все прогнозы по поводу неоптимальных кондиций и неустойчивого психологического состояния киевского «Динамо», за которыми мы наблюдали на сборах, могут дать о себе знать и в официальной игре. К счастью, «бело-синие» обошлись без быстрого пропущенного мяча, а уж потом очевидный и бесспорный перевес в классе в пользу украинской команды дал о себе знать.

«Динамо» победило со счетом 3:0. Это солидно. Забивали эти мячи Ванат, Буяльський и Волошин. Мог и Попов отличиться, если бы не офсайд в моменте его удара головой после стандарта. Получилось достаточно буднично, хотя определенное волнение перед игрой все равно присутствовало.

После этого у «Динамо» была неделя на то, чтобы подготовиться к ответной игре и, наверное, болельщики хотели бы увидеть какой-нибудь товарищеский матч, например, в исполнении их любимой команды, чтобы поддержать тонус для всей группы игроков, раз уж с Мальты до Польши не такой уж и долгий путь. Но его не было. Киевляне готовились в закрытом режиме, а потом мы внезапно на пресс-конференции Шовковского узнали, что капитан Виталий Буяльский получил повреждение, поэтому пропустит предстоящую игру. И если бы контекст противостояния уже не был бы настолько очевидным, то это могла бы быть большая потеря.

Анхель Торрес и Валентин Рубчинский также продолжают свое восстановление, поэтому выбор в центре поля у «Динамо» будет не таким уж и широким. Благо, на сборах Пихаленка как раз и готовили заменять Буяльского в случае чего, тогда как Шапаренко с замены в первой игре показал, насколько страстно хочет отвоевать место в стартовом составе. Даже голевой пас сумел отдать. Впрочем, от киевлян можно ожидать и другой ротации. Традиционно – фланги обороны и, возможно, Волошин вместо Ярмоленко, но тут уж на усмотрение тренера – 3:0 это не 6:0, как было у «Шахтера» против «Ильвеса», возможны варианты.

Хамрун Спартанс


Мальтийский коллектив проиграл первый матч на своем поле. Последний из названных факторов в современном футболе уже не настолько важен, а вот с первой частью изложенного команде Джакомо Модики надо что-то делать. Задавить «Динамо» прессингом на старте игры было идеей далеко не самой плохой, как оказалось, но отсутствие опыта игры на высоком международном уровне для футболистов «Хамруна» сыграло свою роль. Дальше они больше пытались соперников перебороть, использовали далеко не самые «чистые» для этого приемы, но все было безуспешно.

В итоге – 0:3. Для андердога пары такой счет первой игры звучит как приговор. А как будет на деле? Качественной ротации у «Хамруна», для которого второй раунд квалификации Лиги чемпионов – в принципе уже рекордный показатель в истории клуба, по понятным причинам нет. Поэтому от мальтийцев многого ожидать не приходится.

Очевидно лишь одно – терять им попросту нечего. А посему команда Модики точно вновь попытается забить быстрый гол, после чего начнет играть по ситуации. Если «Динамо» не допустит ошибок в первые полчаса игрового времени, интрига станет мизерной. А если киевляне еще и забить смогут, то это уже конечная остановка в отборе к Лиге чемпионов для скромной команды из Мальты. Победитель двухматчевой дуэли, как мы знаем, будет играть против сильнейшего из пары «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив, а проигравший – с проигравшим, но уже в Лиге Европы. А там и до плей-офф квалификации рукой подать.

История встреч


Футбольные пути киевского «Динамо» и «Хамруна» ранее пересекались один раз – на прошлой неделе, когда победила команда Александра Шовковского (3:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний датчанин Якоб Суннберг из Копенгагена, который имеет на своем счету один матч в рамках основного раунда Лиги конференций УЕФА. Боковыми рефери станут Виктор Скитте и Йеспер Даль, а резервным арбитром отработает Лассе Грогор. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Якобом Кехлетом, которому будет помогать Йонас Хансен. У Суннберга есть опыт проведения матчей с участием юношеских сборных Украины U17 и U19 – два поражения.

Ориентировочные составы


«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко – Ванат.

«Хамрун Спартанс»: Бонелло – Камензули, Эмерсон, Бьеличич, Компри – Шимкус, Кадженович – Мбонг, Эль-Фанис, Эдерсон – Коффи.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
29 июля 2025 -
21:00
Хамрун Спартанс
Фора Динамо (-2) 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дарья Снигур – Габриэла Кнутсон. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Варшаве
Марсель – Валенсия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
FaZe Clan – Aurora. Прогноз и анонс на матч группы «B» IEM Cologne 2025
Динамо Киев Лига чемпионов Хамрун Спартанс прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦЫТКИН: «В игре с мальтийцами Шовковский будет думать про Верес»
Футбол | 28 июля 2025, 23:23 0
ЦЫТКИН: «В игре с мальтийцами Шовковский будет думать про Верес»
ЦЫТКИН: «В игре с мальтийцами Шовковский будет думать про Верес»

По мнению эксперта, для киевской команды матч ЛЧ будет фактически тренировкой

Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Бокс | 28 июля 2025, 09:02 0
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»

Известный комментатор восхищается Александром

То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
Бокс | 28.07.2025, 07:48
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
Алиев показал свою новую девушку. Как выглядит избранница легенды Динамо?
Футбол | 28.07.2025, 16:21
Алиев показал свою новую девушку. Как выглядит избранница легенды Динамо?
Алиев показал свою новую девушку. Как выглядит избранница легенды Динамо?
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Футбол | 28.07.2025, 18:58
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Met1925
мальтийцы должны просто забить быстрый гол...!!! а дальше динама пасыпецца и пойдет как по маслу...!!!
Ответить
-3
Met1925
0:3 не приговор...!!!
ХИК и с 0:4 отыгрывался в 5:0
В Первой Столице верят в Хамрун Спартанс и верят в камбэк на 4:0 над второстоличными...!!!
Ответить
-3
Популярные новости
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
Бешикташ хочет подписать звезду сборной Украины после фиаско с Шахтером
27.07.2025, 13:22 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Шахтера, который не нужен Турану, перешел в Динамо Тб
27.07.2025, 14:03 1
Футбол
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
Усик не попал в топ-100 лучших боксеров в истории. Там есть два украинца
28.07.2025, 05:44 3
Бокс
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
28.07.2025, 03:43
Бокс
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
Туран обратился к фанатам Шахтера перед матчем с Бешикташем в Кракове
28.07.2025, 09:59 1
Футбол
Клуб УПЛ готовится к сезону без главного тренера. Коуч ныне за границей
Клуб УПЛ готовится к сезону без главного тренера. Коуч ныне за границей
27.07.2025, 09:51 1
Футбол
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 197
Футбол
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
Драматичная серия пенальти. Англия и Испания определили победителя Евро
27.07.2025, 21:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем