Во вторник, 29 июля, в Люблине на стадионе «Арена Люблин» состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун Спартанс». Стартовый свисток датского рефери Якоба Суннберга из Копенгагена прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Киев



Первая часть этой дуэли начиналась для команды Александра Шовковского так, что вполне легко можно было поверить, что все прогнозы по поводу неоптимальных кондиций и неустойчивого психологического состояния киевского «Динамо», за которыми мы наблюдали на сборах, могут дать о себе знать и в официальной игре. К счастью, «бело-синие» обошлись без быстрого пропущенного мяча, а уж потом очевидный и бесспорный перевес в классе в пользу украинской команды дал о себе знать.

«Динамо» победило со счетом 3:0. Это солидно. Забивали эти мячи Ванат, Буяльський и Волошин. Мог и Попов отличиться, если бы не офсайд в моменте его удара головой после стандарта. Получилось достаточно буднично, хотя определенное волнение перед игрой все равно присутствовало.

После этого у «Динамо» была неделя на то, чтобы подготовиться к ответной игре и, наверное, болельщики хотели бы увидеть какой-нибудь товарищеский матч, например, в исполнении их любимой команды, чтобы поддержать тонус для всей группы игроков, раз уж с Мальты до Польши не такой уж и долгий путь. Но его не было. Киевляне готовились в закрытом режиме, а потом мы внезапно на пресс-конференции Шовковского узнали, что капитан Виталий Буяльский получил повреждение, поэтому пропустит предстоящую игру. И если бы контекст противостояния уже не был бы настолько очевидным, то это могла бы быть большая потеря.

Анхель Торрес и Валентин Рубчинский также продолжают свое восстановление, поэтому выбор в центре поля у «Динамо» будет не таким уж и широким. Благо, на сборах Пихаленка как раз и готовили заменять Буяльского в случае чего, тогда как Шапаренко с замены в первой игре показал, насколько страстно хочет отвоевать место в стартовом составе. Даже голевой пас сумел отдать. Впрочем, от киевлян можно ожидать и другой ротации. Традиционно – фланги обороны и, возможно, Волошин вместо Ярмоленко, но тут уж на усмотрение тренера – 3:0 это не 6:0, как было у «Шахтера» против «Ильвеса», возможны варианты.

Хамрун Спартанс



Мальтийский коллектив проиграл первый матч на своем поле. Последний из названных факторов в современном футболе уже не настолько важен, а вот с первой частью изложенного команде Джакомо Модики надо что-то делать. Задавить «Динамо» прессингом на старте игры было идеей далеко не самой плохой, как оказалось, но отсутствие опыта игры на высоком международном уровне для футболистов «Хамруна» сыграло свою роль. Дальше они больше пытались соперников перебороть, использовали далеко не самые «чистые» для этого приемы, но все было безуспешно.

В итоге – 0:3. Для андердога пары такой счет первой игры звучит как приговор. А как будет на деле? Качественной ротации у «Хамруна», для которого второй раунд квалификации Лиги чемпионов – в принципе уже рекордный показатель в истории клуба, по понятным причинам нет. Поэтому от мальтийцев многого ожидать не приходится.

Очевидно лишь одно – терять им попросту нечего. А посему команда Модики точно вновь попытается забить быстрый гол, после чего начнет играть по ситуации. Если «Динамо» не допустит ошибок в первые полчаса игрового времени, интрига станет мизерной. А если киевляне еще и забить смогут, то это уже конечная остановка в отборе к Лиге чемпионов для скромной команды из Мальты. Победитель двухматчевой дуэли, как мы знаем, будет играть против сильнейшего из пары «Пафос» – «Маккаби» Тель-Авив, а проигравший – с проигравшим, но уже в Лиге Европы. А там и до плей-офф квалификации рукой подать.

История встреч



Футбольные пути киевского «Динамо» и «Хамруна» ранее пересекались один раз – на прошлой неделе, когда победила команда Александра Шовковского (3:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний датчанин Якоб Суннберг из Копенгагена, который имеет на своем счету один матч в рамках основного раунда Лиги конференций УЕФА. Боковыми рефери станут Виктор Скитте и Йеспер Даль, а резервным арбитром отработает Лассе Грогор. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Якобом Кехлетом, которому будет помогать Йонас Хансен. У Суннберга есть опыт проведения матчей с участием юношеских сборных Украины U17 и U19 – два поражения.

Ориентировочные составы



«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Кабаев, Пихаленок, Ярмоленко – Ванат.

«Хамрун Спартанс»: Бонелло – Камензули, Эмерсон, Бьеличич, Компри – Шимкус, Кадженович – Мбонг, Эль-Фанис, Эдерсон – Коффи.