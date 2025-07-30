Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26
Лига Чемпионов
Панатинаикос
30.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 1
Глазго Рейнджерс Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 июля 2025, 23:10 | Обновлено 31 июля 2025, 00:20
3505
3

Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26

Рейнджерс прошел Панатинаикос в отборе к Лиги чемпионов и выбил греков в ЛЕ

30 июля 2025, 23:10 | Обновлено 31 июля 2025, 00:20
3505
3
Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля состоялся матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Рейнджерс (Шотландия) [первая встреча – 0:2].

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 53-й минуте за хозяев отличился Филип Джуричич, подарив надежду на камбек. Но Джейди Гассама отыграл мяч для гостей и обеспечил шотландскому коллективу общую победу.

Рейнджерс выиграл противостояние со счетом 3:1 по сумме двух матчей и вышел в Q3 еврокубка, где поборется либо против Серветта, либо против Виктории Пльзень.

Панатинаикос вылетел в Лигу Европы и в третьем раунде отбора может сыграть с Шахтером, если донецкий клуб пройдет Бешикташ в Q2 [первый поединок – 4:2 в пользу горняков].

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля

Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 [первый поединок – 0:2]

Голы: Джуричич, 53 – Гассама, 60

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Арда ТУРАН: «Матч с Бешикташем будет психологически самым особенным»
Лех, Виктория и РБ Зальцбург пробились в 3-й раунд квалификации ЛЧ
Лига чемпионов. Лудогорец в овертайме вырвал победу у хорватской Риеки
Панатинаикос Глазго Рейнджерс Лига Европы Шахтер Донецк Филип Джуричич Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 30 июля 2025, 14:20 2
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч

Рейтинг возглавил Усман Дембеле

АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
Бокс | 30 июля 2025, 09:22 5
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»

Катмен – о наследии Александра

Гвардиола требует, чтобы самый дорогой игрок Сити начал сезон в новом клубе
Футбол | 30.07.2025, 23:52
Гвардиола требует, чтобы самый дорогой игрок Сити начал сезон в новом клубе
Гвардиола требует, чтобы самый дорогой игрок Сити начал сезон в новом клубе
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 30.07.2025, 02:52
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 30.07.2025, 21:29
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vitaha33
Тобто можливого? Він гарантований а не можливий
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 1
Биатлон
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 56
Футбол
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
Шакур Стивенсон объяснил, почему Усик разгромил Дюбуа в пятом раунде
30.07.2025, 04:45
Бокс
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
ВИДЕО 18+. Блогер показал, чем занимается Мудрик во время дисквалификации
29.07.2025, 22:34 5
Футбол
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
29.07.2025, 22:25 21
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
29.07.2025, 11:33 25
Футбол
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
30.07.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем