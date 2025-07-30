Определен возможный соперник Шахтера в Q3 Лиги Европы 2025/26

30 июля состоялся матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Рейнджерс (Шотландия) [первая встреча – 0:2].

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 1:1.

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На 53-й минуте за хозяев отличился Филип Джуричич, подарив надежду на камбек. Но Джейди Гассама отыграл мяч для гостей и обеспечил шотландскому коллективу общую победу.

Рейнджерс выиграл противостояние со счетом 3:1 по сумме двух матчей и вышел в Q3 еврокубка, где поборется либо против Серветта, либо против Виктории Пльзень.

Панатинаикос вылетел в Лигу Европы и в третьем раунде отбора может сыграть с Шахтером, если донецкий клуб пройдет Бешикташ в Q2 [первый поединок – 4:2 в пользу горняков].

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля

Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 [первый поединок – 0:2]

Голы: Джуричич, 53 – Гассама, 60

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine