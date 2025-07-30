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30 июля на Олимпийском стадионе Афин пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Панатинаикос встретится с Рейнджерс Глазго. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Панатинаикос

Команда все еще считается историческим грандом греческого футбола. Но при всем обилии трофеев, все же уже полтора десятка лет, с 2010-го года, не получается выигрывать новый чемпионский титул. Максимум, что удавалось, это заполучить очередной титул (крайний, 2024-го года, стал заодно юбилейным, 20-м). Ну и заодно вернулись на второе место - повторения успеха 2021/2022, но при этом и близко не получалось навязывать гонку за титул Олимпиакосу.

Откровенно мало что получалось и в Шотландии. На пару голов соперника получилось ответить разве что двумя желтыми в исполнении Ваяннидиса, и то, что закончили 0:2, еще можно считать относительно достойной развязкой такого поединка. Хотя дома теперь нужно не просто обязательно побеждать, но еще и не минимально.

Рейнджерс Глазго

Клуб в чем-то похож на своего соперника в еврокубке. Это тоже настоящий исторический гранд, с обилием завоеванных трофеев, но в прошлом, а вот сейчас успехов практически нет. Да, Джеррард прерывал доминирование Селтика в Премьер-Лиге, но разово, и ушел - а при преемниках Стивена не получалось больше сдвинуться со второго места. Кстати, прошлого тренера, Клемана, на фоне неудач сняли с должности и вовсе по ходу 2024/2025.

Летом появился новый полноценный менеджер - Рассел Мартин, что с Саутгемптоном поднимался из Чемпионшипа, но провалился в АПЛ (впрочем, и без него лучше не стало). На новом месте дебют в итоге получился хорошим: голами во втором тайме Кертиса и Гассамы оформили уверенную победу.

Статистика личных встреч

Шотландцы выиграли впервые. До этого было три ничьи и одна победа греков, причем она была добыта на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что в Афинах будет реванш. Не факт, что хозяева выйдут в следующий раунд, но на своем поле они должны добыть победу с любым счетом (коэффициент - 1,73).