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Панатинаикос
30.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 1
Глазго Рейнджерс Проходит дальше
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 18:04 |
71
0

Панатинаикос – Рейнджерс – 1:1. Видео голов и обзор матча

Определился возможный соперник «Шахтера»

31 июля 2025, 18:04 |
71
0
Панатинаикос – Рейнджерс – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 июля, в Афинах (Греция) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Панатинаикос» принимал шотландский «Рейнджерс».

В первом матче «Панатинаикос» проиграл со счетом 0:2. В домашнем поединке греческий клуб пытался отыграть отставание.

«Панатинаикос» открыл счет на 53-й минуте. Автором гола стал Филип Джуричич. Но надежды греческого клуба разрушил Джейди Гассама. Игрок «Рейджерс» сравнял счет на 60-й минуте.

В третьем раунде квалификации «Рейнджерс» сыграет с чешским клубом Виктория Пльзень. Первый поединок пройдет в Шотландии 5 августа.

«Панатинаикос» вылетел в Лигу Европы. Команда сыграет с победителем пары «Шахтер» – «Бешикташ».

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Греция

Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (первый поединок – 0:2)

Голы: Джуричич, 53 – Гассама, 60

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Djeidi Gassama (Глазго Рейнджерс).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Джуричич (Панатинаикос).
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видео голов и обзор Лига чемпионов Панатинаикос Глазго Рейнджерс
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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