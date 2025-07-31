Панатинаикос – Рейнджерс – 1:1. Видео голов и обзор матча

В среду, 30 июля, в Афинах (Греция) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Панатинаикос» принимал шотландский «Рейнджерс».

В первом матче «Панатинаикос» проиграл со счетом 0:2. В домашнем поединке греческий клуб пытался отыграть отставание.

«Панатинаикос» открыл счет на 53-й минуте. Автором гола стал Филип Джуричич. Но надежды греческого клуба разрушил Джейди Гассама. Игрок «Рейджерс» сравнял счет на 60-й минуте.

В третьем раунде квалификации «Рейнджерс» сыграет с чешским клубом Виктория Пльзень. Первый поединок пройдет в Шотландии 5 августа.

«Панатинаикос» вылетел в Лигу Европы. Команда сыграет с победителем пары «Шахтер» – «Бешикташ».

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Греция

Панатинаикос (Греция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (первый поединок – 0:2)

Голы: Джуричич, 53 – Гассама, 60

Видео голов и обзор матча