Панатинаикос – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q2 Лиги чемпионов 30 июля в 21:00
30 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Рейнджерс (Шотландия).
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Глазго.
Победитель противостояния в Q3 ЛЧ поборется либо против Виктории Пльзень, либо против Серветта. А проигравший отправится в Лигу Европы, где в третьем круге отбора поборется с победителем в паре Шахтер – Бешикташ.
Панатинаикос – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на канале sport 1.
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