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Лига Чемпионов
Панатинаикос
30.07.2025 21:00 - : -
Глазго Рейнджерс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 июля 2025, 05:39 | Обновлено 30 июля 2025, 05:40
17
0

Панатинаикос – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q2 Лиги чемпионов 30 июля в 21:00

30 июля 2025, 05:39 | Обновлено 30 июля 2025, 05:40
17
0
Панатинаикос – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Рейнджерс (Шотландия).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Глазго.

Победитель противостояния в Q3 ЛЧ поборется либо против Виктории Пльзень, либо против Серветта. А проигравший отправится в Лигу Европы, где в третьем круге отбора поборется с победителем в паре Шахтер – Бешикташ.

Панатинаикос – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на канале sport 1.

Панатинаикос – Рейнджерс
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Трансляция матча В эфире

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Панатинаикос Глазго Рейнджерс смотреть онлайн Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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