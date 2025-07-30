30 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Рейнджерс (Шотландия).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча между этими коллективами завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Глазго.

Победитель противостояния в Q3 ЛЧ поборется либо против Виктории Пльзень, либо против Серветта. А проигравший отправится в Лигу Европы, где в третьем круге отбора поборется с победителем в паре Шахтер – Бешикташ.

Панатинаикос – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на канале sport 1.