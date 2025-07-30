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Лига Чемпионов
Маккаби Тель-Авив
30.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 1
Пафос Проходит дальше
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Лига Европы
30 июля 2025, 23:09 | Обновлено 31 июля 2025, 00:12
6598
28

Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора

30 июля 2025, 23:09 | Обновлено 31 июля 2025, 00:12
6598
28
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
ФК Пафос

30 июля кипрский «Пафос» обыграл тель-авивский «Маккаби» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов и стал следующим соперником киевского Динамо в третьем раунде отбора ЛЧ.

Поединок прошел на нейтральном поле в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена и завершился со счетом 1:0 в пользу представителя Кипра.

Единственный мяч в матче на 40-й минуте после передачи Бруну забил бразильский форвард Жажа. Этот гол стал решающим, так как в первом поединке в Пафосе команды сыграли вничью (1:1).

«Пафос» пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против киевского Динамо. Матчи пройдут 5 и 12 августа.

«Маккаби» Тель-Авив продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы, соперником в Q3 станет мальтийский Хамрун Спартанс.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2025

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Жажа, 40

Удаление: Офек Мелика, 30 (Маккаби Т-А)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 28
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FunnyCat_____
Удачи Динамо!
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+12
Airwolf77
Вполне проходимый соперник. Думаю, в обоих матчах Динамо победит с разницей в 1 гол.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Динамо з пафосом потрібно виграти у Пафоса
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+4
Den Den
А якщо пройдуть, то хто наступний суперник?
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Паваротті
Інфа для вболівальників Динамо нам може в 4 раунді попасти тільки чемпіони своїх чемпіонатів.
Інфа для вболівальників Шахтаря читайте регламент ні Зальцбург ні Бенфіка ні Ніцца і подібні команди які не стали чемпіонами не МОЖУТЬ нам попасти забудьте.
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+2
fly
Маккабі імхо сильніштй суперник. Так що Динамо трошки повезло що сьогодні був не день Маккабі.
З кіпріотами по ідеї не повинно бути проблем.
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+2
Олег Мандрівник
По идее должны проходить 
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+2
antt
Це виглядає навіть не так пафосно, як легко для Динамо. По суті як один четвертий кваліфікаційний раунд ЛЧ, якщо все-таки пройдуть кіпріотів.
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+2
Igor Jones 🇺🇦
Якщо не пройдуть я піду підстригусь налисо
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+2
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Cityzen83
📌Потенційні суперники для переможця пари Динамо🇺🇦/Пафос🇨🇾 (у складі ігрових пар - переможці протистояння):
✔️Буде-Глімт🇳🇴;
✔️Копенгаген🇩🇰/Мальме🇸🇪;
✔️Црвена Звезда🇷🇸/Лех🇵🇱;
✔️Ференцварош🇭🇺/Лудогорець🇧🇬;
✔️Селтік🏴󐁧󐁢󐁳󐁣󐁴󐁿.
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+1
GloryUkraine
Не знаю хто  кращий суперник для  Динамо Пафос чи якби був Маккабі, але що не доведеться грати в Сербії, де ізраїльська команда проводить свої домашні матчі.
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+1
Remark
Пафосний Пафос!
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+1
Віталій Ткачук
Пройдуть 100 %, а загальний рахунок спрогнозувати важко.
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0
New Zealander
Маккабі майже всю гру грав у меншості але виглядав потужніше. Не реалізували стовідсоткові моменти у другому таймі
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-2
Talya-Vi-Talya
Цього року 😸Коті одні острів'яни випадають! 🌊🏝️🌊 То Мальта🇲🇹, тепер Кіпр🇨🇾. Це цікавий досвід, і думаю що теж, хоч і важче, але зможете пройти і порадувати його! 😊
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-6
Mishgan2507
На землю спустіться. Уже з АЕКом грали. Подивіться де Кіпр у таблиці і де ми. Будуть грати дві рівних команди. 
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-7
Перший Серед Рівних
Ігра била равна
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-7
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Після Пафоса буде Зальцбург? 
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-9
New Zealander
Я чомусь вважав що чемпіон Хорватії Рієка не буде мати проблем з Лудогорцем, але вона вилетіла. В Хорватії по ходу дуже схожа ситуація як і в Україні - чемпіон раз на кілька років змінюється, але всіх тягне лише загребське Динамо, як і в нас - Шахтар. Хотілося б щоб цього року вже обидва клуби тягнули. Ну тим більше з Пафосом 6 очок залізно думаю буде
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-13
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