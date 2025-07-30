Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора
30 июля кипрский «Пафос» обыграл тель-авивский «Маккаби» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов и стал следующим соперником киевского Динамо в третьем раунде отбора ЛЧ.
Поединок прошел на нейтральном поле в сербском городе Бачка-Топола на стадионе ТСЦ Арена и завершился со счетом 1:0 в пользу представителя Кипра.
Единственный мяч в матче на 40-й минуте после передачи Бруну забил бразильский форвард Жажа. Этот гол стал решающим, так как в первом поединке в Пафосе команды сыграли вничью (1:1).
«Пафос» пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против киевского Динамо. Матчи пройдут 5 и 12 августа.
«Маккаби» Тель-Авив продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы, соперником в Q3 станет мальтийский Хамрун Спартанс.
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Ответный матч. 30 июля 2025
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр) – 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Жажа, 40
Удаление: Офек Мелика, 30 (Маккаби Т-А)
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