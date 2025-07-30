Маккаби Тель-Авив – Пафос. Соперник Динамо. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q2 Лиги чемпионов 30 июля в 21:00
30 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Маккаби Тель-Авив (Израиль) и Пафос (Кипр).
Поединок состоится на стадионе Арена TSC в городе Бачка-Топола. Время начала игры – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча между этими коллективам завершилась вничью со счетом 1:1.
Победитель противостояния в Q3 ЛЧ поборется против киевского Динамо. А проигравший отправится в Лигу Европы, где в третьем круге отбора встретится с Хамруном Спартанс.
Маккаби Тель-Авив – Пафос. Соперник Динамо. Смотреть онлайн. LIVE
Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом матча...
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