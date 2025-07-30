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Лига Чемпионов
Маккаби Тель-Авив
30.07.2025 21:00 - : -
Пафос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 июля 2025, 05:48 |
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0

Маккаби Тель-Авив – Пафос. Соперник Динамо. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q2 Лиги чемпионов 30 июля в 21:00

30 июля 2025, 05:48 |
50
0
Маккаби Тель-Авив – Пафос. Соперник Динамо. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Пафос

30 июля состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Маккаби Тель-Авив (Израиль) и Пафос (Кипр).

Поединок состоится на стадионе Арена TSC в городе Бачка-Топола. Время начала игры – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча между этими коллективам завершилась вничью со счетом 1:1.

Победитель противостояния в Q3 ЛЧ поборется против киевского Динамо. А проигравший отправится в Лигу Европы, где в третьем круге отбора встретится с Хамруном Спартанс.

Маккаби Тель-Авив – Пафос. Соперник Динамо. Смотреть онлайн. LIVE

Видеоплеер трансляции будет добавлен перед стартом матча...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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