Маккаби Тель-Авив – Пафос – 0:1. Видео гола и обзор матча

В среду, 30 июля, в городе Бачка-Топола (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Маккаби» Тель-Авив встретился с клубом «Пафос».

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Причем Маккаби сравнял счет на 10-й компенсированной минуте.

В ответном поединке победу со счетом 1:0 одержал «Пафос». Единственный мяч на 40-й минуте после передачи Бруну забил бразильский форвард Жажа

В третьем раунде квалификации «Пафос» встретится с киевским «Динамо». Поединки пройдут 5 и 12 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Сербия

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Жажа, 40

Удаление: Офек Мелика, 30 (Маккаби Т-А)

Видео гола и обзор матча