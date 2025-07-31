Маккаби Тель-Авив – Пафос – 0:1. Видео гола и обзор матча
Поединок прошел на нейтральном поле в Сербии
В среду, 30 июля, в городе Бачка-Топола (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Маккаби» Тель-Авив встретился с клубом «Пафос».
В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Причем Маккаби сравнял счет на 10-й компенсированной минуте.
В ответном поединке победу со счетом 1:0 одержал «Пафос». Единственный мяч на 40-й минуте после передачи Бруну забил бразильский форвард Жажа
В третьем раунде квалификации «Пафос» встретится с киевским «Динамо». Поединки пройдут 5 и 12 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Сербия
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр) – 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Жажа, 40
Удаление: Офек Мелика, 30 (Маккаби Т-А)
Видео гола и обзор матча
События матча
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