Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маккаби Тель-Авив – Пафос – 0:1. Видео гола и обзор матча
Лига Чемпионов
Маккаби Тель-Авив
30.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 1
Пафос Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
31 июля 2025, 14:52 |
185
0

Маккаби Тель-Авив – Пафос – 0:1. Видео гола и обзор матча

Поединок прошел на нейтральном поле в Сербии

31 июля 2025, 14:52 |
185
0
Маккаби Тель-Авив – Пафос – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Маккаби Тель-Авив

В среду, 30 июля, в городе Бачка-Топола (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Маккаби» Тель-Авив встретился с клубом «Пафос».

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Причем Маккаби сравнял счет на 10-й компенсированной минуте.

В ответном поединке победу со счетом 1:0 одержал «Пафос». Единственный мяч на 40-й минуте после передачи Бруну забил бразильский форвард Жажа

В третьем раунде квалификации «Пафос» встретится с киевским «Динамо». Поединки пройдут 5 и 12 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Сербия

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Пафос (Кипр) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Жажа, 40

Удаление: Офек Мелика, 30 (Маккаби Т-А)

Видео гола и обзор матча

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Жажа (Пафос).
30’
Ofek Melika (Маккаби Тель-Авив) получает красную карточку.
По теме:
Разгромный финал. Польша и Япония определили последнего полуфиналиста ЛН
Брейдаблик – Лех Познань – 0:1. Видео гола и обзор матча
Мальме – РФШ – 1:0. Видео гола и обзор матча
Пафос Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Лига чемпионов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Биатлон | 30 июля 2025, 15:52 0
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер найдена мертвой

Легенда биатлона погибла под завалом

Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Футбол | 31 июля 2025, 08:45 45
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники

4 августа состоится жеребьевка 4-го раунда квалификации главного еврокубка

Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31.07.2025, 10:05
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31.07.2025, 06:23
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Экс-тренер Александрии: «От сербов следует ждать любых провокаций»
Футбол | 31.07.2025, 13:45
Экс-тренер Александрии: «От сербов следует ждать любых провокаций»
Экс-тренер Александрии: «От сербов следует ждать любых провокаций»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
30.07.2025, 02:14 6
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 2
Футбол
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 10
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
Самый богатый клуб отправил Реалу предложение по Лунину и получил ответ
30.07.2025, 09:55 6
Футбол
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
30.07.2025, 11:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем