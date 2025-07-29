30 июля на ТСК Арена (Бачка-Тополя) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Маккаби Тель-Авив встретится с Пафосом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Маккаби Тель-Авив

Команда постоянно претендует на максимальные места в израильском первенстве. И прямо сейчас снова удерживается на вершине. Вернув себе первое место в прошлом году, после четырехлетней паузы, она сумела удержать его, оформив уже 26-й титул в своей истории.

Есть сейчас и еврокубковые амбиции - на международной арене грандом клуб никто не считает, но в последнее время успехов добивались, играя в основном раунде Лиги чемпионов и выходя в плей-офф менее рейтинговых турниров. Так что сейчас от Лазетича явно ждут успехов в квалификации. И на Кипре, открывая для себя новый футбольный сезон, игроки сумели добыть стратегически неплохой результат. Но все равно дома будет требоваться только победа.

Пафос

Клуб очень отличается от своего противника. Это молодой проект, что только в прошлом году отметил свой десятилетний юбилей. И, при нынешнем наставнике, Карседо, начал подтверждать амбиции реальными победами. В прошлом году завоевали первый трофей, в виде кубка страны. А потом и в Лиге конференций сумели дойти до 1/8 финала, и при этом на внутренней арене оформили первое, дебютное чемпионство.

Как и их соперник, команда со средиземноморского острова до прошлой неделе играла только товарищеские матчи. Более того, она вообще дебютировала в Лиге чемпионов. И обидно упустила победу: Бассуамина открыл счет в конце второго тайма, но опытный соперник все же добился своего в финальном штурме, успев сровнять до финального свистка. Шла уже десятая добавленная к поединку минута!

Статистика личных встреч

Киприоты только недавно начали выступать в еврокубках. Закономерно, что до этого они не пересекались с израильтянами там, а товарищеских матчей не было.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в номинальных хозяев. На стороне Маккаби класс и опыт - поверим, что он выиграет в основное время (коэффициент - 1,89).