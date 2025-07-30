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Лига Чемпионов
ФКСБ
30.07.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 2
Шкендия Проходит дальше
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Лига чемпионов
30 июля 2025, 22:37 | Обновлено 30 июля 2025, 22:42
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0

Украинский судья зафиксировал фиаско Стяуа в матче Q2 ЛЧ со Шкендией

Алексей Деревинский обслуживал игру 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

30 июля 2025, 22:37 | Обновлено 30 июля 2025, 22:42
522
0
Украинский судья зафиксировал фиаско Стяуа в матче Q2 ЛЧ со Шкендией
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Деревинский

30 июля румынская «Стяуа» потерпела неудачу в квалификации Q2 Лиги чемпионов, уступив в ответном матче «Шкендии» из Северной Македонии.

Игра прошла на стадионе Arena Nationala в Бухаресте. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, которые также выиграли первый матч (1:0).

Матч обслуживал украинский арбитр Алексей Деревинский. Он показал футболистам 5 желтых карточек.

«Шкендия» вышла в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет против азербайджанского «Карабаха».

«Стяуа» перешла в Q3 Лиги Европы, где ее соперником станет «Дрита» из Косово.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2025

Стяуа (Румыния) – Шкендия (Северная Македония) – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Чисотти, 28 – Латифи, 33, Крстевски, 87

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Лига чемпионов Алексей Деревинский ФКСБ (Стяуа) Бухарест Шкендия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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