Клуб Мальме прошел РФШ и анонсировал дерби Эресуннского моста в Q3 ЛЧ
В 3-м раунде квалификации Мальме сыграет против Копенгагена
30 июля 2025 года в Мальме состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов между местным клубом «Мальме» и латвийским РФС.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 25-й минуте забил Сеад Хакшабанович.
В первом матче шведский «Мальме» одержал убедительную победу со счетом 4:1.
По итогам двух игр «Мальме» уверенно вышел в следующий раунд квалификации Q3 ЛЧ, где сыграет против датского Копенгагена.
Это будет дерби Эресуннского моста, который соединяет города Мальме и Копенгаген.
РФШ перешел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против финского клуба КуПС.
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Ответный матч. 30 июля 2025. Мальме
Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 4:1)
Гол: Хакшабанович, 25
Анонс дерби Эресуннского моста
Nästa kvalomgång. pic.twitter.com/zu6P5McJg4— Malmö FF (@Malmo_FF) July 30, 2025
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