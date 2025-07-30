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Лига Чемпионов
Проходит дальше Мальмё
30.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 0
РФШ
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Лига чемпионов
30 июля 2025, 21:59 | Обновлено 30 июля 2025, 22:11
662
0

Клуб Мальме прошел РФШ и анонсировал дерби Эресуннского моста в Q3 ЛЧ

В 3-м раунде квалификации Мальме сыграет против Копенгагена

30 июля 2025, 21:59 | Обновлено 30 июля 2025, 22:11
662
0
Клуб Мальме прошел РФШ и анонсировал дерби Эресуннского моста в Q3 ЛЧ
ФК Мальме

30 июля 2025 года в Мальме состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов между местным клубом «Мальме» и латвийским РФС.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 25-й минуте забил Сеад Хакшабанович.

В первом матче шведский «Мальме» одержал убедительную победу со счетом 4:1.

По итогам двух игр «Мальме» уверенно вышел в следующий раунд квалификации Q3 ЛЧ, где сыграет против датского Копенгагена.

Это будет дерби Эресуннского моста, который соединяет города Мальме и Копенгаген.

РФШ перешел в Q3 Лиги Европы, где сыграет против финского клуба КуПС.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 30 июля 2025. Мальме

Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Хакшабанович, 25

Анонс дерби Эресуннского моста

Инфографика

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Лига чемпионов Мальме РФШ Рига Копенгаген мосты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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