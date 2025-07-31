Мальме – РФШ – 1:0. Видео гола и обзор матча

В среду, 30 июля, в Мальме (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Мальме» принимал латвийский РФШ.

В первом матче «Мальме» одержал уверенную победу со счетом 4:1. Задачей команды было не растерять перевес.

Игра в Швеции завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 25-й минуте забил Сеад Хакшабанович.

РФШ доигрывал матч в меньшинстве. Красную карточку на 63-й минуте получил Янис Икауньекс.

В третьем раунде квалификации «Мальме» встретится с «Копенгагеном». Первый поединок пройдет в Швеции 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Швеция

Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Хакшабанович, 25

Видео гола и обзор матча