Мальме – РФШ – 1:0. Видео гола и обзор матча
Шведский клуб во второй раз обыграл чемпиона Латвии
В среду, 30 июля, в Мальме (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Мальме» принимал латвийский РФШ.
В первом матче «Мальме» одержал уверенную победу со счетом 4:1. Задачей команды было не растерять перевес.
Игра в Швеции завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 25-й минуте забил Сеад Хакшабанович.
РФШ доигрывал матч в меньшинстве. Красную карточку на 63-й минуте получил Янис Икауньекс.
В третьем раунде квалификации «Мальме» встретится с «Копенгагеном». Первый поединок пройдет в Швеции 5 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Швеция
Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 4:1)
Гол: Хакшабанович, 25
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о последнем матче киевлян в еврокубках
Пафос в гостях переиграл Маккаби Тель-Авив и вышел в 3-й раунд отбора