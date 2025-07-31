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30.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 0
РФШ
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 14:24 |
30
0

Мальме – РФШ – 1:0. Видео гола и обзор матча

Шведский клуб во второй раз обыграл чемпиона Латвии

31 июля 2025, 14:24 |
30
0
Мальме – РФШ – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Мальме

В среду, 30 июля, в Мальме (Швеция) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Мальме» принимал латвийский РФШ.

В первом матче «Мальме» одержал уверенную победу со счетом 4:1. Задачей команды было не растерять перевес.

Игра в Швеции завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 25-й минуте забил Сеад Хакшабанович.

РФШ доигрывал матч в меньшинстве. Красную карточку на 63-й минуте получил Янис Икауньекс.

В третьем раунде квалификации «Мальме» встретится с «Копенгагеном». Первый поединок пройдет в Швеции 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Швеция

Мальме (Швеция) – РФШ (Латвия) – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Хакшабанович, 25

Видео гола и обзор матча

События матча

63’
Янис Икаунекс (РФШ) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Хакшабанович (Мальмё).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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