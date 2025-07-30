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Лига Чемпионов
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30.07.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 1 : 0
Шелбурн
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Лига чемпионов
30 июля 2025, 21:12 | Обновлено 30 июля 2025, 21:18
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0

Праздник в Баку. Карабах с Кащуком снова обыграл Шелбурн на пути в Q3 ЛЧ

Клуб из Азербайджана гарантировал себе еврокубковую осень

30 июля 2025, 21:12 | Обновлено 30 июля 2025, 21:18
15
0
Праздник в Баку. Карабах с Кащуком снова обыграл Шелбурн на пути в Q3 ЛЧ
ФК Шелбурн

Ввечері 30 липня азербайджанський «Карабах» вийшов до Q3 Ліги чемпіонів, здолавши ірландський «Шелбурн» у матчі-відповіді кваліфікації Q2.

Гра відбулася на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку та завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

Переможний гол був забитий незадовго до перерви. На 44-й хвилині футболіст гостей Джон Мартін зрізав м'яч у власні ворота. Цей автогол остаточно поховав надії «Шелбурна» на камбек, адже у першому матчі азербайджанці здобули впевнену перемогу 3:0 в Ірландії.

У господарів поля Каді на 68-й хвилині не реалізував пенальті. На 80-й хвилині на поле у Карабаха вийшов український форвард Олексій Кащук.

«Карабах» пройшов далі в боротьбі за місце в основній сітці турніру та гарантував собі єврокубкову осінь.

У кваліфікації Q3 суперником азербайджанського клубу стане переможець парти Шкендія – ФКСБ Стяуа (1:0 у першій грі).

Ліга чемпіонів. Кваліфікація Q2

Матч-відповідь, 30 липня 2025. Баку

19:00. Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ірландія) – 1:0 (перший матч – 3:0)

Гол: Джон Мартін, 44 (автогол)

Незабитий пенальті: Каді, 68 (Карабах)

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Николай Степанов Sport.ua
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