Карабах – Шелбурн – 1:0. Видео гола и обзор матча
Клуб Алексея Кащука вышел в следующий раунд
В среду, 30 июля, в Баку (Азербайджан) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Карабах» принимал ирландский «Шелбурн».
Первый матч закончился победой «Карабаха» со счетом 3:0. В ответной игре все решил один забитый мяч.
«Карабах» открыл счет на 44-й минуте. Футболист команды гостей Джон Мартин срезал мяч в свои ворота.
У хозяев поля Кади на 68-й минуте не реализовал пенальти. На 80-й минуте на поле у «Карабаха» вышел украинский форвард Алексей Кащук.
В третьем раунде квалификации «Карабах» встретится с клубом «Шкендия». Первый поединок пройдет в Северной Македонии 5 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Азербайджан
Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия) – 1:0 (первый матч – 3:0)
Гол: Джон Мартин, 44 (автогол)
Нереализованный пенальти: Кади, 68 (Карабах)
Видео гола и обзор матча
События матча
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