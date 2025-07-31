Карабах – Шелбурн – 1:0. Видео гола и обзор матча

В среду, 30 июля, в Баку (Азербайджан) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Карабах» принимал ирландский «Шелбурн».

Первый матч закончился победой «Карабаха» со счетом 3:0. В ответной игре все решил один забитый мяч.

«Карабах» открыл счет на 44-й минуте. Футболист команды гостей Джон Мартин срезал мяч в свои ворота.

У хозяев поля Кади на 68-й минуте не реализовал пенальти. На 80-й минуте на поле у «Карабаха» вышел украинский форвард Алексей Кащук.

В третьем раунде квалификации «Карабах» встретится с клубом «Шкендия». Первый поединок пройдет в Северной Македонии 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Азербайджан

Карабах (Азербайджан) – Шелбурн (Ирландия) – 1:0 (первый матч – 3:0)

Гол: Джон Мартин, 44 (автогол)

Нереализованный пенальти: Кади, 68 (Карабах)

Видео гола и обзор матча