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Карабах
30.07.2025 19:00 - : -
Шелбурн
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 13:39 |
52
0

Карабах – Шелбурн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 30 июля в 19:00 по Киеву

29 июля 2025, 13:39 |
52
0
Карабах – Шелбурн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Карабах

В среду, 30 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и ирландским «Шелбурном». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первый поединок завершился победой «Карабаха» со счетом 3:0.

Карабах

За 36 игр в прошлом сезоне национальной лиги коллектив завоевал 89 очков и 11 раз за последние 12 лет стал чемпионом Азербайджана, обойдя «Зиру» на 15 зачетных пунктов. Однако в кубке команде не так повезло – «Карабах» проиграл «Сабаху Баку» в финале со счетом 2:3. Также клуб принимал участие в Лиге Европы, однако за 8 игр завоевал всего 3 очка, занял последнее место в таблице и покинул турнир.

Шелбурн

В сезоне ирландского Премьер-дивизиона 2025 года клуб занимает 5-ю строчку после 25 поединков, имея на счету 35 очков. Расстояние от лидера составляет уже 15 баллов, поэтому защита командой титула выглядит практически нереальной. В кубке страны коллектив прошел уже в 1/8 финала, где в ближайшее время встретится с «Сент-Патрикс». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурн» одолел североирландский «Линфилд» с общим счетом 2:1.

Личные встречи

До прошлогоднего матча коллективы ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • В последних 11 выездных играх «Шелбурн» одержал всего 2 победы, 7 раз сыграл вничью и дважды проиграл.
  • «Карабах» пропустил всего 19 голов в минувшем сезоне чемпионата Азербайджана – лучший результат среди всех команд.
  • «Шелбурн» одержал 4 победы в последних 10 официальных играх, также клуб 3 раза проиграл и столько же сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на победу «Карабаха» с форой -1.5 и коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
Карабах
30 июля 2025 -
19:00
Шелбурн
Карабах с форой -1.5 1.59 Сделать ставку

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Карабах Агдам Шелбурн Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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