ФКСБ – Шкендия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Матч обслуживал украинский арбитр Алексей Деревинский
В среду, 30 июля, в Бухаресте (Румыния) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. ФКСБ принимал «Шкендию» из Северной Македонии.
Первый матч ФКСБ проиграл со счетом 0:1. В домашнем матче румынский клуб намеревался взять реванш.
Хозяева вышли вперед на 28-й минуте. Но уже через пять минут «Шкендия» сравняла счет.
В конце поединка «Шкендия» забила еще раз. Победу клубу из Северной Македонии принес Ване Крстевски
В третьем раунде квалификации «Шкендия» сыграет с «Карабахом». Первый поединок пройдет в Северной Македонии 5 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Румыния
ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония) – 1:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Чисотти, 28 – Латифи, 33, Крстевски, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
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