ФКСБ – Шкендия – 1:2. Видео голов и обзор матча

В среду, 30 июля, в Бухаресте (Румыния) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. ФКСБ принимал «Шкендию» из Северной Македонии.

Первый матч ФКСБ проиграл со счетом 0:1. В домашнем матче румынский клуб намеревался взять реванш.

Хозяева вышли вперед на 28-й минуте. Но уже через пять минут «Шкендия» сравняла счет.

В конце поединка «Шкендия» забила еще раз. Победу клубу из Северной Македонии принес Ване Крстевски

В третьем раунде квалификации «Шкендия» сыграет с «Карабахом». Первый поединок пройдет в Северной Македонии 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Румыния

ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония) – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Чисотти, 28 – Латифи, 33, Крстевски, 87

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