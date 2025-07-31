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ФКСБ
30.07.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 1 : 2
Шкендия Проходит дальше
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 15:58 | Обновлено 31 июля 2025, 16:20
49
0

ФКСБ – Шкендия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Матч обслуживал украинский арбитр Алексей Деревинский

31 июля 2025, 15:58 | Обновлено 31 июля 2025, 16:20
49
0
ФКСБ – Шкендия – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФКСБ

В среду, 30 июля, в Бухаресте (Румыния) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. ФКСБ принимал «Шкендию» из Северной Македонии.

Первый матч ФКСБ проиграл со счетом 0:1. В домашнем матче румынский клуб намеревался взять реванш.

Хозяева вышли вперед на 28-й минуте. Но уже через пять минут «Шкендия» сравняла счет.

В конце поединка «Шкендия» забила еще раз. Победу клубу из Северной Македонии принес Ване Крстевски

В третьем раунде квалификации «Шкендия» сыграет с «Карабахом». Первый поединок пройдет в Северной Македонии 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Румыния

ФКСБ (Румыния) – Шкендия (Северная Македония) – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Чисотти, 28 – Латифи, 33, Крстевски, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ване Крстевски (Шкендия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Лиридон Латифи (Шкендия).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Чизотти (ФКСБ).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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