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Лига чемпионов
30 июля 2025, 21:57 | Обновлено 30 июля 2025, 21:59
2377
0

Потенциальный соперник Динамо в Q3 ЛЧ заиграл трех голкиперов за один тайм

У Маккаби Тель-Авив случилось немало неприятностей за 45 минут против Пафоса

30 июля 2025, 21:57 | Обновлено 30 июля 2025, 21:59
2377
0
Потенциальный соперник Динамо в Q3 ЛЧ заиграл трех голкиперов за один тайм

30 июля проходит ответный матч второго раунда квалификация Лиги чемпионов 2025/26 между командами Маккаби Тель-Авив (Израиль) и Пафос (Кипр).

Коллективы играют на стадионе Арена TSC в городе Бачка-Топола. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм киприоты выиграли со счетом 1:0. На 40-й минуте мяч забил бразильский форвард Жажа.

Но этот матч уже запомнился не благодаря голу бразильца. Маккаби Т-А за один тайм заиграл аж трех голкиперов!

В старте команды вышел Йоав Герафи. На 13-й минуте он получил травму и его заменили на Офека Мелика. Мелик провел на поле 17 минут и на 30-й получил прямую красную карточку.

Коучу израильского клуба пришлось заменить форварда команды Дора Тургемана на вратаря Рои Мипшати, который и пропустил первый гол в этом поединке.

Общий счет противостояния 2:1 в пользу Пафоса. Первая игра между этими командами завершилась 1:1. Победитель выйдет в Q3 ЛЧ, где поборется против киевского Динамо.

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Маккаби Тель-Авив Пафос удаление (красная карточка) Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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