Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
29.08.2025 21:00 – FT 1 : 4
Аль-Халидж
Саудовская Аравия
29 августа 2025, 23:23 | Обновлено 29 августа 2025, 23:36
Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии

Аль-Халидж победил Аль-Шабаб с разгромным счетом 4:1

Аль-Шабаб. Георгий Бущан

В первом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Халидж» одержал разгромную победу над «Аль-Шабаб» со счетом 4:1.

Матч состоялся 29 августа на стадионе «Аль-Шабаб» в Эр-Рияде.

Украинский голкипер Георгий Бущан отыграл весь матч за гостей и пропустил 4 мяча.

Хозяева открыли счет на 5-й минуте: Джошуа Кинг реализовал свой шанс. И во втором тайме «Аль-Халидж» полностью контролировал игру.

На 53-й минуте Константинос Фортунис удвоил преимущество с пенальти (2:0). На 59-й минуте Янник Карраско сократил отставание «Аль-Шабаба» также с пенальти (1:2).

Окончательный разгром оформили Салех Аль-Амри (64 минута) и Джошуа Кинг (82 минута), установив счет 4:1 в пользу гостей.

Победа позволила клубу «Аль-Халидж» войти в группу лидеров чемпионата с 3 очками.

Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур, 29 августа 2025

Аль-Шабаб – Аль-Халидж – 1:4

Голы: Карраско, 59 (пен) – Джошуа Кинг, 5, 82, Фортунис, 53 (пен), Аль-Амри, 64

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 1 1 0 0 5 - 0 14.09.25 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Холуд29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 3
2 Аль-Халидж 1 1 0 0 4 - 1 13.09.25 18:25 Аль-Халидж - Аль-Фейха29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж 3
3 Аль-Хиляль 1 1 0 0 2 - 0 12.09.25 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Кадисия29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд 3
4 Аль-Иттифак 1 1 0 0 2 - 1 12.09.25 18:25 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд 3
5 Аль-Ахли Джидда 1 1 0 0 1 - 0 12.09.25 18:25 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом 3
6 Аль-Хазм 1 0 1 0 1 - 1 12.09.25 18:35 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хазм28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм 1
7 Дамак 1 0 1 0 1 - 1 14.09.25 18:50 Дамак - Неом28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм 1
8 Аль-Ахдуд 0 0 0 0 0 - 0 30.08.25 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад 0
9 Аль-Фатех 0 0 0 0 0 - 0 30.08.25 18:55 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0
10 Аль-Иттихад 0 0 0 0 0 - 0 30.08.25 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад 0
11 Аль-Наджма 0 0 0 0 0 - 0 30.08.25 21:00 Аль-Кадисия - Аль-Наджма 0
12 Аль-Кадисия 0 0 0 0 0 - 0 30.08.25 21:00 Аль-Кадисия - Аль-Наджма 0
13 Аль-Фейха 0 0 0 0 0 - 0 30.08.25 18:55 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0
14 Аль-Холуд 1 0 0 1 1 - 2 14.09.25 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Холуд28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд 0
15 Неом 1 0 0 1 0 - 1 14.09.25 18:50 Дамак - Неом28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом 0
16 Аль-Рияд 1 0 0 1 0 - 2 14.09.25 18:35 Аль-Рияд - Аль-Наджма29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд 0
17 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1 0 0 1 1 - 4 12.09.25 18:35 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хазм29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж 0
18 Аль-Таавун 1 0 0 1 0 - 5 13.09.25 18:45 Аль-Ахдуд - Аль-Таавун29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 0
Полная таблица

По теме:
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
На шаг ближе к исторической тысяче. Роналду забил 940-й гол в карьере
ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 940-й гол в официальных матчах
Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Халидж Константинос Фортунис Янник Феррейра Карраско
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Еврей на пафосе
Еврей Нещерет не лучше☝️
saltim
Жора с ностальгией вспоминает о супер защите Динамо. Там он столько никогда не пропускал
