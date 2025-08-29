Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии
Аль-Халидж победил Аль-Шабаб с разгромным счетом 4:1
В первом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Халидж» одержал разгромную победу над «Аль-Шабаб» со счетом 4:1.
Матч состоялся 29 августа на стадионе «Аль-Шабаб» в Эр-Рияде.
Украинский голкипер Георгий Бущан отыграл весь матч за гостей и пропустил 4 мяча.
Хозяева открыли счет на 5-й минуте: Джошуа Кинг реализовал свой шанс. И во втором тайме «Аль-Халидж» полностью контролировал игру.
На 53-й минуте Константинос Фортунис удвоил преимущество с пенальти (2:0). На 59-й минуте Янник Карраско сократил отставание «Аль-Шабаба» также с пенальти (1:2).
Окончательный разгром оформили Салех Аль-Амри (64 минута) и Джошуа Кинг (82 минута), установив счет 4:1 в пользу гостей.
Победа позволила клубу «Аль-Халидж» войти в группу лидеров чемпионата с 3 очками.
Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур, 29 августа 2025
Аль-Шабаб – Аль-Халидж – 1:4
Голы: Карраско, 59 (пен) – Джошуа Кинг, 5, 82, Фортунис, 53 (пен), Аль-Амри, 64
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|14.09.25 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Холуд29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|3
|2
|Аль-Халидж
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|13.09.25 18:25 Аль-Халидж - Аль-Фейха29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж
|3
|3
|Аль-Хиляль
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|12.09.25 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Кадисия29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд
|3
|4
|Аль-Иттифак
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|12.09.25 18:25 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд
|3
|5
|Аль-Ахли Джидда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|12.09.25 18:25 Аль-Иттифак - Аль-Ахли Джидда28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом
|3
|6
|Аль-Хазм
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|12.09.25 18:35 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хазм28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм
|1
|7
|Дамак
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|14.09.25 18:50 Дамак - Неом28.08.25 Дамак 1:1 Аль-Хазм
|1
|8
|Аль-Ахдуд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|30.08.25 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад
|0
|9
|Аль-Фатех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|30.08.25 18:55 Аль-Фатех - Аль-Фейха
|0
|10
|Аль-Иттихад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|30.08.25 21:00 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад
|0
|11
|Аль-Наджма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|30.08.25 21:00 Аль-Кадисия - Аль-Наджма
|0
|12
|Аль-Кадисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|30.08.25 21:00 Аль-Кадисия - Аль-Наджма
|0
|13
|Аль-Фейха
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|30.08.25 18:55 Аль-Фатех - Аль-Фейха
|0
|14
|Аль-Холуд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|14.09.25 21:00 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Холуд28.08.25 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Холуд
|0
|15
|Неом
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|14.09.25 18:50 Дамак - Неом28.08.25 Аль-Ахли Джидда 1:0 Неом
|0
|16
|Аль-Рияд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|14.09.25 18:35 Аль-Рияд - Аль-Наджма29.08.25 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Рияд
|0
|17
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|12.09.25 18:35 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хазм29.08.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:4 Аль-Халидж
|0
|18
|Аль-Таавун
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|13.09.25 18:45 Аль-Ахдуд - Аль-Таавун29.08.25 Аль-Таавун 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|0
