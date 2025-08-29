Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
29.08.2025 21:00 – FT 0 : 5
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду

Команда Аль-Таавун не сумела оказать достойного сопротивления фаворитам

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср разгромил команду Аль-Таавун (5:0)

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился первым голом в сезоне чемпионата.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Аль-Наср не имел никаких проблем в этом матче. Жоау Феликс открыл счет на 7-й минуте, а Криштиану удвоил перевес хозяев поля ударом с пенальти на 54-й минуте матча (2:0).

Португалец забил 940-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Затем сразу же Кингсли Коман отличился на 55-й минуте (3:0). Жоау Феликс сделал дубль на 67-й минуте (4:0) и оформил хет-трик на 87-й (5:0).

Аль-Наср стартовал в чемпионате с уверенной победы над командой Аль-Таавун (5:0) и вошел в группу лидеров.

Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур , 29 августа 2025

Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5

Голы: Жоау Феликс, 7, 67, 87, Роналду, 54 (пен), Коман, 55

ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 940-й гол в официальных матчах

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
По теме:
Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии
ВИДЕО. Оформил дубль. Украинец забил пенальти в ворота Вест Хэма U-21
На шаг ближе к исторической тысяче. Роналду забил 940-й гол в карьере
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Кингсли Коман видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Жоау Феликс Аль-Таавун хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
