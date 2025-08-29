Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду

В матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср разгромил команду Аль-Таавун (5:0)

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился первым голом в сезоне чемпионата.

Аль-Наср не имел никаких проблем в этом матче. Жоау Феликс открыл счет на 7-й минуте, а Криштиану удвоил перевес хозяев поля ударом с пенальти на 54-й минуте матча (2:0).

Португалец забил 940-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

Затем сразу же Кингсли Коман отличился на 55-й минуте (3:0). Жоау Феликс сделал дубль на 67-й минуте (4:0) и оформил хет-трик на 87-й (5:0).

Аль-Наср стартовал в чемпионате с уверенной победы над командой Аль-Таавун (5:0) и вошел в группу лидеров.

Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур , 29 августа 2025

Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5

Голы: Жоау Феликс, 7, 67, 87, Роналду, 54 (пен), Коман, 55

