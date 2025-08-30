Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5. 940-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
29.08.2025 21:00 – FT 0 : 5
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
30 августа 2025, 13:46 | Обновлено 30 августа 2025, 13:55
Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5. 940-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

В пятницу, 29 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Таавуном» и «Аль-Насром».

Встречу принимал «Кинг Абдулла Спортс Сити Стэдиум» в Бурайде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли уверенную победу со счетом 5:0: тремя мячами отличился Жоау Феликс, еще один гол оформил новичок команды Кингсли Коман. Очередным взятием ворот отличился и Криштиану Роналду – оно стало 940-м в его карьере.

Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур

Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5

Голы: Жоау Феликс, 7, 67, 87, Роналду, 54 (пен), Коман, 55

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
Жоау Феликс Кингсли Коман Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
