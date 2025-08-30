Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5. 940-й гол Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура чемпионата Саудовской Аравии
В пятницу, 29 августа, состоялся матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Таавуном» и «Аль-Насром».
Встречу принимал «Кинг Абдулла Спортс Сити Стэдиум» в Бурайде.
Гости добыли уверенную победу со счетом 5:0: тремя мячами отличился Жоау Феликс, еще один гол оформил новичок команды Кингсли Коман. Очередным взятием ворот отличился и Криштиану Роналду – оно стало 940-м в его карьере.
Чемпионат Саудовской Аравии. 1-й тур
Аль-Таавун – Аль-Наср – 0:5
Голы: Жоау Феликс, 7, 67, 87, Роналду, 54 (пен), Коман, 55
События матча
