Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аль-Таавун – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
29.08.2025 21:00 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
29 августа 2025, 08:44
Аль-Таавун – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 29 августа в 21:00 по Киеву

Криштиану Роналду

29 августа на Аль-Таавун Арена пройдет матч 1-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Таавун встретится с Ан-Наср. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Таавун

Команда может считаться середняком местного футбола. В актив можно отнести 2019-й год, когда получилось последовательно выиграть кубок и Суперкубок страны. В позапрошлом сезоне поднялись на четвертое место, что позволило сыграть саудитам во второй Лиге чемпионов Азии - некоем аналоге Лиги Европы. Там получилось добраться до полуфинала, где уступили Шардже - 1:0 и 0:2. Но при этом в чемпионате страны упали на второе место.

Реакцией стала смена тренера. Точнее, возвращение на пост Периклеса Шамуски, что уже работал тут в 2022-2024. Но в плане футболистов особенно именами новичков не впечатляли - скажем так, от Ближнего Востока в последнее время привыкли получать новости о громких трансферах.

Ан-Наср

Клуб просто феерически неудачлив с Роналду - как, впрочем, и Криштиану там. За то время, что он провел в Саудовской Аравии, португалец выиграл Лигу Наций - но это со сборной. А с грандом он пришел только третьим, отстав от победителя, Аль-Иттихад, на тринадцать очков. И вылетев с остальных турниров, в том числе не добравшись до финала Лиги чемпионов Азии.

В итоге ветеран даже думал уйти, но все же подписал новый контракт. Кроме того, подписали таких звезд, как Кингсли Коман, Иньиго Мартинес и Жоау Феликс, причем чуть ли не всех агитировал перебраться на Ближний Восток лично Роналду. Еще и на тренерский пост прибыл Жорже Жезуш. Но, дойдя до финала национального Суперкубка, и дважды ведя в счете, позволяли Аль-Ахли дважды сравнивать счет, а в итоге уступили в серии пенальти - который уже кряду упущенный трофей!

Статистика личных встреч

Аль-Таавун не проигрывает трижды кряду - победа в кубке и пара ничьих в прошлом чемпионате.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу гостей. Они злы после неудачи в Суперкубке, и смогут выиграть с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Аль-Таавун
29 августа 2025 -
21:00
Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
