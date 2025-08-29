Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 940-й гол в официальных матчах
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
29.08.2025 21:00 – FT 0 : 5
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
29 августа 2025, 22:23 | Обновлено 29 августа 2025, 23:05
779
3

Португальский форвард Аль-Наср реализовал пенальти на 54-й минуте игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился первым голом в сезоне чемпионата 2025/26 за «Аль-Наср».

Это произошло в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Таавун».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Криштиану удвоил перевес хозяев поля ударом с пенальти на 54-й минуте матча (2:0).

Аль-Наср имеет комфортный перевес во втором тайме. Жоау Феликс открыл счет на 7-й минуте, а Кингсли Коман отличился на 55-й минуте (3:0). Затем Жоау Феликс сделал дубль на 67-й минуте (4:0).

Португалец забил 940-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Аль-Наср Эр-Рияд).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд).
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Жоау Феликс Кингсли Коман Аль-Таавун пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Лучший! Когда забьет 1000 гол может возвращаться в Европу, чтобы наколотить голов ещё и в ЛЧ.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Dyrka
Боже, коли цей самозакоханий нарцис перестане бути пеналду?!Ну реально сидить у команді займає чиєсь місце, та чисто ходить по полі та чекає пробиття пенальті щоб набити собі статистику...
Ответить
-2
