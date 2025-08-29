ВИДЕО. Криштиану Роналду забил 940-й гол в официальных матчах

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился первым голом в сезоне чемпионата 2025/26 за «Аль-Наср».

Это произошло в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Таавун».

Смотрите видео голов этого матча

Криштиану удвоил перевес хозяев поля ударом с пенальти на 54-й минуте матча (2:0).

Аль-Наср имеет комфортный перевес во втором тайме. Жоау Феликс открыл счет на 7-й минуте, а Кингсли Коман отличился на 55-й минуте (3:0). Затем Жоау Феликс сделал дубль на 67-й минуте (4:0).

Португалец забил 940-й гол в профессиональной карьере и постепенно приближается к феноменальной отметке – 1000.

