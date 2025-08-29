Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби

Киевское «Динамо» решило усилить нападение. Киевляне оформили трансфер вингера.

По информации бразильских СМИ, киевляне договорились о трансфере с бразильским «Фламенго» по поводу 20-летнего нигерийского вингера Огунданы Шолы. Футболист уже вылетел в Украину для подписания контракта и прохождения медицинского обследования.

В составе молодежной команды «Фламенго» Шола выиграл Межконтинентальный кубок. Его главное качество на поле – экстремальная скорость. Шола очень популярный игрок – количество его подписчиков в Instagram (190 тысяч).

В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Кроме этого киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михаилу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».