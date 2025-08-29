Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 21:02 | Обновлено 29 августа 2025, 21:05
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби

Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы

Getty Images/Global Images Ukraine. Огундана Шола

Киевское «Динамо» решило усилить нападение. Киевляне оформили трансфер вингера.

По информации бразильских СМИ, киевляне договорились о трансфере с бразильским «Фламенго» по поводу 20-летнего нигерийского вингера Огунданы Шолы. Футболист уже вылетел в Украину для подписания контракта и прохождения медицинского обследования.

В составе молодежной команды «Фламенго» Шола выиграл Межконтинентальный кубок. Его главное качество на поле – экстремальная скорость. Шола очень популярный игрок – количество его подписчиков в Instagram (190 тысяч).

В сезоне 2024/25 Шола провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Кроме этого киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михаилу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».

Фламенго Динамо Киев трансферы чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Микола Захарченко
Швидкість потрібна в ЛК . Грати будемо на контратаках , бо тікі-така потребує відповідних виконавців .  Буя та Ярмола , нажаль гальмують розвиток атак , гравці вже вікові .
Ответить
+4
Александр Шевченко
Это хорошо. Нужен еще защитник и вратарь. Сурок, давай раскошеливайся. 30 лямов все таки получил за продажу Забарного в ПСЖ и Ваната в Жирону. Деньги есть, можем требл оформить в этом сезоне, если усилимся, выиграв чукр, кубок и Лигу конференций
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
FunnyCat_____
Левый инвертированый вингер -  который и справа и в центре может
Ответить
+2
mb_cdi
Оформити треба трансфер талановитого тренера бо фізруки натренують!
Ответить
+1
v.s0312
Якийсь ноунейм. Такий вже був Муйива чи Беніто!!!
Ответить
+1
Boodya
Ну, якби когось хотіли купити, то вже б купили, як на мене 
Ответить
+1
Отаман
Дуже добре, можливо він допоможе фк гундяй суркіса та медведчука, і фк гундяй суркіса більше не буде щороку ганьбить Україну 
Ответить
0
avk2307
да , этот человек точно не друг Неймара. то совсем другой уровень
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
serhiy111
Дуже хочеться ,щоб він заграв , а то в нас це рідко буває !
Ответить
-1
SandroKing
Цирк. Сміх та й годі как говорится. Пойдет в очередную аренду через полгода
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Вот это да! 😱
Ну если прибудет в ДК, пожелаем удачи Огундане и голов в ЛК и безголовых засух в УПЛ! 😊
Ответить
-2
AK.228
Поздравляю болельщиков Динамо))
Свяжая «кровь» нужна 
Ответить
-2
Brian
Жаль, новым трансфером должен был стать главный тренер. Физрук Сашо не умеет с легионерами работать.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_C0
Залишки східняків і тут палають... Комплекси щодо столиці та Динамо Київ прогресують у східняків 
Ответить
-3
Перший Серед Рівних
Прямо СУПЕРталант. За скільки Динамо підписало цього "супер"-таланта і чому "супер"-таланта не перехопили клуби АПЛ, Ла-ліги та інших топових чемпіонатів. Невже сурок відлистав хоча б мільйонів 15 ?
Ответить
-3
Андрей⚒️
Туземец едет в Динамо, вопрос для фанов по типу серГея и тд, этот трансфер «темненького» это плохо?
Ответить
-3
Показать Скрыть 11 ответов
OKs100
На вид ему не 20 лет, а 31. На 3-4 сезона его хватит, а потом будет как с Айилой Юссуфом, который перестал бегать в свои 27.
Ответить
-3
Олексій Коваль
Складно сказати навіщо він їм вже зараз, на ЛК все одно забють, в ЧУ й без нього мінімум 2-е місце займуть, гроші на вітер
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
Перший Серед Рівних
Спорт.уа навіщо ви публікуєте фейки. усі ж прекрасно знають, що динамо не підписує легіонерів так як легіонери не їдуть в Україну.
Ответить
-12
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Надо переименовать Динамо в Огундану 🖤
Ответить
-13
Показать Скрыть 6 ответов
