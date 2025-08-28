Динамо решило, какого игрока необходимо купить после матчей с Маккаби
«Динамо» проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михайлу Стевановичу
Киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно.
По информации источника, «Динамо» проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михайлу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».
Швейцарский источник сообщает, что кроме чемпиона Украины, за футболистом следят итальянские и российские клубы.
В прошлом сезоне Стеванович провел 39 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что 23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат перейдет в «Жирону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Поворознюк раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола
«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната