Динамо решило, какого игрока необходимо купить после матчей с Маккаби

Киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно.

По информации источника, «Динамо» проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михайлу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».

Швейцарский источник сообщает, что кроме чемпиона Украины, за футболистом следят итальянские и российские клубы.

В прошлом сезоне Стеванович провел 39 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что 23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат перейдет в «Жирону».