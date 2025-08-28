Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
28 августа 2025, 22:38 | Обновлено 28 августа 2025, 23:21
Динамо решило, какого игрока необходимо купить после матчей с Маккаби

«Динамо» проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михайлу Стевановичу

Динамо решило, какого игрока необходимо купить после матчей с Маккаби
Getty Images/Global Images Ukraine. Михайл Стеванович

Киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно.

По информации источника, «Динамо» проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михайлу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».

Швейцарский источник сообщает, что кроме чемпиона Украины, за футболистом следят итальянские и российские клубы.

В прошлом сезоне Стеванович провел 39 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что 23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат перейдет в «Жирону».

Официальных матчей в январе не будет. Динамо перешло в Лигу конференций
Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0. Одного забитого мало. Видео гола и обзор
Быстрый гол вселил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Санкт-Галлен
Дмитрий Олейник
Олексій Коваль
От тільки посіпак не вистачало, а так все в цілому є
Перець
І знову баласт 
MIRRA
2 голи і 2 асиста за майже 40 матчів... одна гольова дія на 10 ігор - супер! Якраз для Динамо!
Dfkbvj
дружбан сурків-сєпарів(((
