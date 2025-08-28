Гвардиола повлиял на трансфер звезды Динамо и сборной Украины
Киевляне согласились продать Ваната в «Жирону»
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат перейдет в «Жирону».
По информации источника, первое предложение «Жироны» составило 9 миллионов евро и было отклонено киевлянами. Однако вместе с активным включением в процесс Пере Гвардиолы (спортдиректора каталонцев), давлением игрока и его семейного и агентского окружения – «Динамо» и «Жирона» достигли договоренности о переходе. Трансфер находится на финишной прямой. Оба клуба обсуждают последние детали.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната
Если найдутся неизвестные нам внутренние ресурсы, то киевляне будут играть в ЛЕ, иначе – ЛК