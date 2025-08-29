Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Еврокубковая деградация
Лига Европы
29 августа 2025, 11:40 |
Еврокубковая деградация

Валерий Василенко – о невеселых итогах выступлений наших в квалификации

Еврокубковая деградация
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив

Что мы имеем в сухом остатке? Мелюзгу. «Динамо» имело отличные шансы (если судить по соперникам) играть в основном раунде Лиги чемпионов. Но вместо этого наш чемпион оказался лишь в основном раунде Лиги конференций, поскольку вылететь в никуда просто не мог, так как прошел «Хамрун».

У «Шахтера» соперники по квалификации Лиги Европы были посерьезнее. Однако качество игры, демонстрированное командой Арды Турана в первых двух раундах, позволяло надеяться на основной этап этой самой Лиги Европы. Но вместо этого донецкая команда с боями пробилась лишь в Лигу конференций.

Об «Александрии» упоминать вообще себе дороже. Вице-чемпион Украины выбросил белый флаг в первом же раунде противостояния квалификации Лиги конференций – против сербского «Партизана».

«Полесье» продержалось на порядок дольше. Житомиряне прошли два раунда и вылетели лишь в решающей стадии отбора, от соперника явно выше уровнем и статусом. Но по факту все равно имеем пролет мимо Лиги конференций.

В итоге получилось следующее. В еврокубковую осень пробилась лишь половина из возможных команд, и обе пробившиеся будут выступать в «утешительном» турнире.

И не факт, что на этот турнир обе не «забьют» ради «нормальной» борьбы на внутренней арене за Лигу чемпионов, как в минувшем сезоне поступили динамовцы.

Возможно, с далеко идущими выводами я и ошибаюсь. Или, по крайней мене, эти выводы сейчас выглядят поспешными. Но в целом, на мой взгляд, я прав. Ничем иным, окромя деградацией нашего клубного футбола, такие итоги нынешней еврокубковой осени назвать нельзя.

Безусловно, частично виной такому положению есть и долго еще будет кацапская агрессия. Но ведь и помимо этого железобетонного аргумента найдутся еще более железобетонные, вопящие об элементарных игровых проблемах у наших европредставителей.

Вице-чемпион Украины накануне нынешнего еврокубкового старта лишился практически всех своих главных козырей. Во главе с тренерским штабом.

Стоило ли тогда вообще город городить, если первое же испытание на евроарене оказалось страшнее волка в лесу.

К «Полесью» претензий практически нет. Делали, что могли. Возможно, могли и больше, но получилось так, как получилось. Подчеркну еще раз: нынешняя «Фиорентина» нынешнему «Полесью» не по зубам.

Другое дело, что должен был включиться несгибаемый характер, воля, бойцовские качества – порой ведь порядок бьет класс, - но не в этот раз. Увы.

И это «увы» очень печальное, на самом деле. Печальное во многих «ипостасях». Если наши воины бьются не на жизнь против превосходящего в численности захватчика, и бьются успешно, то почему подобное не могут себе позволить эти наши так называемые футболисты?

А еще печально из-за того, что «Кайрат», «Пафос», «Карабах» и «Боде-Глимт» будут играть в основном раунде Лиги чемпионов, а чемпион Украины там играть не будет.

Очередной риторический вопрос: неужели все эти вышеперечисленные коллективы круче, серьезнее, успешнее «Динамо»?

Да, если судить по игре, то киприоты оказались сильнее динамовцев на целую голову. Но сильнее потому, что динамовцы просто отбывали номер на поле, вместо того чтобы играть. Чтобы биться. Грош цена такому чемпиону Украины.

Я в глубине души могу понять общее динамовское разочарование от непопадания в Лигу чемпионов, хотя от чего там разочаровываться, если ничего не предприняли для того, чтобы там оказаться. Но тем не менее…

Но ведь могли же, хотя бы, не позориться в игре против «Маккаби». Ну могли же, правда? Первый тайм ответного матча показал, что могли. Даже надежду вселил тот тайм. Ложную, как оказалось, но вселил же. Или, все же, не вселил?

Не вселил, конечно, если говорить по итогам второго тайма, да и в целом если говорить. Пнулись, пнулись, пытались помыть ноги не в ванной, а в раковине, но не дотянулись. Надорвались. Да и не очень-то и хотелось.

Шовковский, на котором лица не было, заявил после матча, что, дескать, «не хватило индивидуального мастерства». На мой субъективный взгляд, не хватило другого. А именно – желания и мотивации. А почему не хватило? Это уже к нему скорее вопрос, нежели к условному Герреро.

Что касается «Шахтер», то команда заслуживает лестных слов исключительно за два первые раунды. Точнее, за «полтора», поскольку при всем уважении к вице-чемпиону Финляндии, он не чета «Шахтеру», ведь один Кевин в донецкой команде стоит больше, нежели весь «Ильвес».

За проход «Бешикташа» - огромное спасибо. Снимаю шляпу. Это действительно было красиво и убедительно.

А далее… А далее был ступор. Как оказалось, шаг вперед был сделан для того, чтобы затем, быстро затем, сделать два шага назад.

Эти шаги назад были сделаны обладателем Кубка Украины во многом «благодаря» новому тренерскому штабу. Арда Туран слишком нагрузил своих подопечных на подготовительных сборах, и, как из рога изобилия, посыпались травмы.

На «Панатинаикос» вышел обескровленный и выжатый эмоционально «Шахтер». И не смог переиграть далеко не безупречную греческую команду.

Ну, а в матчах против «Серветта» дончане рачительно пожинали неудачу в противостоянии с вице-чемпионом Греции. И все те же последствия жесткого тренировочного сбора.

Я продолжаю оставаться при мнении, что «горняки» классом выше команды из Женевы, но в обоих матчах этого нашего класса практически не было видно.

Более того, не очень была и видна в этих матчах тренерская «рука». Такое впечатление, что «горняки» играли больше по наитию, нежели по четкому плану.

И да, проблемы в обороне «Шахтера», видные невооруженным взглядом в минувшем сезоне, из-за чего потерял свое рабочее место Пушич, видны невооруженным взглядом и сейчас.

Возможно, дальше у Арды Турана будет лучше получаться «Диего Симеоне» в обороне. Но пока что у него получается «Марино Пушич».

Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Муґунот Уух
Нинішньому Динамо в ЛЧ взагалі немає що робити. Буде отримувати в свої ворота  2, 3, 4, 5 практично в кожному матчі. Причому,не лише від грандів, але й від команд, які раніше обігрувало на одній нозі.
Практично те ж саме - в ЛЄ. Тут ще  може навіть наберуть якісь очки.
А от у ЛК ще жевріє  певна надія, що займуть місце не нижче середини турнірної таблиці
Ответить
+4
Vit18
Я б у цьому випадку порівнював не назви клубів та історичні здобудки, а рівень ВВП країн та розмір бюджетів футбольних клубів. Це було би більш об'єктивно.
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
М-Харьков 1925
Готовьтесь завтра смотреть настоящий харьковский футбол!
Мы накажем рух 7:1 за слитый 1:5 матч суркисам!
Ответить
+2
SHN
Мы просто там где мы есть.
Не надо было питать себя иллюзиями.
Ответить
+2
mayakovskiy1
Насправді те як все склалося, ідеально для нас. Давно час спуститися з небес на землю та не жити минулим. В країні війна, чемпіонат низького рівня. Норм легіонерів майже немає. За якісних українців доводиться переплачувати. В таких умовах розвитку не буде.
Я не сумніваюся що як Шахта так і ДК наберуть нормально очок в ЛК. Чого б з нашими реаліями не було б в ЛЄ (за ЛЧ мовчу)
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
sania
Всіх ботяр вигнали обсирати Динамо.. Як же ще виправдвти героїчне проповзання в ЛК?
Ответить
+1
Показать Скрыть 7 ответов
Xvalenok03
Может автор и прав. Только я считаю, что война это фон на котором происходят все события.
Даже в таких условиях люди пытаются выжить.
С полесьем и александрией согласен, все понятно. Одни не могут, другие не захотели.
У шахты куча проблем. В защите. А тренер похоже делает ставку на атакующий футбол. 
В целом шахта еще *сырая* команда. Тренировать и натаскивать ее надо. Особенно бразильцев.
А вот с динамой очень большие проблемы и много вопросов.
Для меня самый главный это - зачем надо было рвать в прошлом сезоне анус, чтобы вот так все слить в этом сезоне? Тогда еврокубки слили, все силы бросили на чемпионат для получения третей звездочки и званий лейтенант.  А сейчас просрали все командам с рейтингом меньше чем у них.
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
Перець
Яка деградація, вже 5 років як дно пробите
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Микола Унгурян
все вірно, крім назви - деградація не єврокубкова, а загальна
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Цікава стаття і все по ділу, на жаль такі реалії, але зараз це найкращий сценарій, маємо дві команди в ЛК, де можна вичавити якомога більше балів для рейтингу УЄФА, Шахтар доречі третя команда ЛК по клубному кефу, вище тільки АЗ і Фіорентина, Шахтар скоріше вийде в єврокубкову весну, ніж вилетить, шанси 80-20, у Динамо 50-50
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Ну для горняков нет деградации. Мы развиваемся, подписываем качественных новичков. А то что попали ЛК, это из-за 3го места в чемпе - разовое явление, у всех грандов есть периоды спада + с Пао чисто не повезло в лотерее.
Уже в следующем сезоне займет Шахта законное 🥇место и квалифицируемся в ЛЧ!
Да и у Полесья какая деградация? В прошлом сезоне в 1м же раунде вылетели, ныне аж 2 раунда прошли и достойно уступили итал. гранду - не повезло со жребием.
Ну в следующем сезоне будет ещё лучше! 😊
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Олексій Коваль
Сподіваюсь, що як мінімум Шахтар не заб'є на ЛК, динамо навіть не сумніваюсь що так вчинить
Ответить
0
Показать Скрыть 5 ответов
AK.228
GG    Хорошая игра 
Ответить
-1
М-Харьков 1925
Уже весной 2027 М1925 отпразднует победу в ЛЧ и Украина сразу залетит в топ5 чемпов Европы!!!
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_KhM25
"Динамо" знову за рахунок "радянських чемпіонств" пролізло до ЛК, але зірок більше у "Маккабі"...))
А щодо виступів та гри "Шахтаря", то тут виключно на суб'єктивну думку автора. Інакше нехай сам він запропонує свій план, як обіграти суперника, котрий якісно захищається в обороні та готовий підловити на контратаці, коли цього найменше чекаєш?
Ви взагалі дивилися гру? Швейцарці цілком та повністю розуміли, проти кого вони грають. Розуміли, що якщо бігатимуть атака/захист, то їх надовго не вистачить. Тому намагались компенсувати це дуже розумним просуванням м'яча вперед. І це дало результат, втім як і зіграло з ними злий жарт, бо "Серветт" побіг забивати ще один, чого, як показує результат, робити було не варто. Бо під кінець було видно неозброєним оком, що швейцарці просідають. У той час як "Шахтар" рівно продовжував гнути свою лінію і в підсумку таки досяг свого.😎
Розумієте, різниця в тому, що "Серветт" мав стільки моментів, скільки йому дозволив мати "Шахтар". Так, ми пропустили один. Але в цілому перемога у цьому матчі - це виконання великого об'єму роботи. Це працьовита перемога. "Епіцентр" вже показав, що яким би не був якісним захист, але "гірники" все одно свого досягнуть. І вони це довели грою проти швейцарців. Тому, травми травмами, просто через це треба пройти. Бо ця перемога (і не тільки) це перемога тренера "гірників". 
Віримо, що футбольний клуб з Донецька переможе у цьогорічному розіграші ЛК.🧡🖤💛💙🇺🇦💙💛💪😎
Ответить
-2
Показать Скрыть 4 ответа
D.Lanskoy
Від команд-неграндів я і не очікував якихось успіхів в відборі до єврокубків. Тож розчарувань немає, навпаки, Полісся приємно здивувало, могло би поборотися і за групу, якби не жереб з Фіорентиною, та й тут вони себе показали, майже зрівнявши рахунок в матчі-відповіді, але клас є клас, тут не посперечаєшся. Олександрія розвалювається ще до початку єврокубків, пішов тренер і ключові гравці, вона і в чемпіонаті буде боротися в кращому випадку за виживання. Шахтар не вразив, але і не здивував. Пройшов Бешикташ, клуб із сильнішої ліги і сильніший за складом — молодці. Не пройшли Панатінаїкос, також клуб із сильнішого чемпіонату — але в боротьбі, по пенальті, буває. Дотисли Сервет із, знову ж таки, сильнішого чемпіонату Швейцарії і пройшли до ЛК —  на сьогодні це успіх, бо залишилися в єврокубках і можуть заробити очок для України. Тож найбільшим розчаруванням цієї еврокампанії однозначно є тільки Динамо. Те, як вони програли команді із якраз слабшого чемпіонату, Пафосу — це просто днище. Не тільки за рахунком — за грою. Потім уже виліт від Маккабі не здивував, але перший матч пробив навіть днище в порівнянні з Пафосом. Славетне Динамо уже дотpaxaлося до мишів, тобто, ледве вповзло в ЛК, позорно програвши командам із слабших чемпіонатів. І знову і знову повторюю, приблизно з середини 2000х — поки власники сурки, особливо дибіл ігорьок, Динамо приречене на деградацію. Жаль, що це впливає і на загальний рейтинг України в європейському футболі. Війна могла би бути приводом для того, щоби нарешті розібратися з Кучмою і його олігархами, які десятками років розворовують і розвалюють країну, та ще й продавали її по частинах росіянам. Але ж нинішня зелена влада сама породження цих покидьків і для них своя кров від крові. Тож є тільки слабка надія на те, що в нову владу прийдуть воїни і будуть мати силу і волю розібратися зі зрадниками і злодіями. Але ж, памʼятаючи про 73%, надії дуже примарні. На колишній олігархічний рівень футбол не повернеться, а його майбутнє і виздоровлення залежить повністю від здоровʼя і майбутнього самої України.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Jorko
Від великого "Динамо" лишилася буква Д
Ответить
-3
Показать Скрыть 3 ответа
С Пп
Деградация налицо. Игры с Серветом и Пао и полная ржавая импотенция. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 4 ответа
FootFun1
Дуже дивує коли наші "журналісти" за 1,5 роботи оцінюють тренера.. одразу видно рівень журналістики в країні...хоча Васілєнко і журналістика це слова антоніми 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
А что было с ДК в ЛЧ ? 
Отвечу: 0:3, 0:5, 0:3, 0:5.... Набрали бы 2-4 очка с одним равным соперником и это максимум. 
Вылез бы СаШо и сказал что команда набралась опыта. А Суркис с радостной улыбкой гордился полученными деньгами от участи в ЛЧ. 
А спортивного толку на выходе 0,0.... 
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
