Еврокубковая деградация

Что мы имеем в сухом остатке? Мелюзгу. «Динамо» имело отличные шансы (если судить по соперникам) играть в основном раунде Лиги чемпионов. Но вместо этого наш чемпион оказался лишь в основном раунде Лиги конференций, поскольку вылететь в никуда просто не мог, так как прошел «Хамрун».

У «Шахтера» соперники по квалификации Лиги Европы были посерьезнее. Однако качество игры, демонстрированное командой Арды Турана в первых двух раундах, позволяло надеяться на основной этап этой самой Лиги Европы. Но вместо этого донецкая команда с боями пробилась лишь в Лигу конференций.

Об «Александрии» упоминать вообще себе дороже. Вице-чемпион Украины выбросил белый флаг в первом же раунде противостояния квалификации Лиги конференций – против сербского «Партизана».

«Полесье» продержалось на порядок дольше. Житомиряне прошли два раунда и вылетели лишь в решающей стадии отбора, от соперника явно выше уровнем и статусом. Но по факту все равно имеем пролет мимо Лиги конференций.

В итоге получилось следующее. В еврокубковую осень пробилась лишь половина из возможных команд, и обе пробившиеся будут выступать в «утешительном» турнире.

И не факт, что на этот турнир обе не «забьют» ради «нормальной» борьбы на внутренней арене за Лигу чемпионов, как в минувшем сезоне поступили динамовцы.

Возможно, с далеко идущими выводами я и ошибаюсь. Или, по крайней мене, эти выводы сейчас выглядят поспешными. Но в целом, на мой взгляд, я прав. Ничем иным, окромя деградацией нашего клубного футбола, такие итоги нынешней еврокубковой осени назвать нельзя.

Безусловно, частично виной такому положению есть и долго еще будет кацапская агрессия. Но ведь и помимо этого железобетонного аргумента найдутся еще более железобетонные, вопящие об элементарных игровых проблемах у наших европредставителей.

Вице-чемпион Украины накануне нынешнего еврокубкового старта лишился практически всех своих главных козырей. Во главе с тренерским штабом.

Стоило ли тогда вообще город городить, если первое же испытание на евроарене оказалось страшнее волка в лесу.

К «Полесью» претензий практически нет. Делали, что могли. Возможно, могли и больше, но получилось так, как получилось. Подчеркну еще раз: нынешняя «Фиорентина» нынешнему «Полесью» не по зубам.

Другое дело, что должен был включиться несгибаемый характер, воля, бойцовские качества – порой ведь порядок бьет класс, - но не в этот раз. Увы.

И это «увы» очень печальное, на самом деле. Печальное во многих «ипостасях». Если наши воины бьются не на жизнь против превосходящего в численности захватчика, и бьются успешно, то почему подобное не могут себе позволить эти наши так называемые футболисты?

А еще печально из-за того, что «Кайрат», «Пафос», «Карабах» и «Боде-Глимт» будут играть в основном раунде Лиги чемпионов, а чемпион Украины там играть не будет.

Очередной риторический вопрос: неужели все эти вышеперечисленные коллективы круче, серьезнее, успешнее «Динамо»?

Да, если судить по игре, то киприоты оказались сильнее динамовцев на целую голову. Но сильнее потому, что динамовцы просто отбывали номер на поле, вместо того чтобы играть. Чтобы биться. Грош цена такому чемпиону Украины.

Я в глубине души могу понять общее динамовское разочарование от непопадания в Лигу чемпионов, хотя от чего там разочаровываться, если ничего не предприняли для того, чтобы там оказаться. Но тем не менее…

Но ведь могли же, хотя бы, не позориться в игре против «Маккаби». Ну могли же, правда? Первый тайм ответного матча показал, что могли. Даже надежду вселил тот тайм. Ложную, как оказалось, но вселил же. Или, все же, не вселил?

Не вселил, конечно, если говорить по итогам второго тайма, да и в целом если говорить. Пнулись, пнулись, пытались помыть ноги не в ванной, а в раковине, но не дотянулись. Надорвались. Да и не очень-то и хотелось.

Шовковский, на котором лица не было, заявил после матча, что, дескать, «не хватило индивидуального мастерства». На мой субъективный взгляд, не хватило другого. А именно – желания и мотивации. А почему не хватило? Это уже к нему скорее вопрос, нежели к условному Герреро.

Что касается «Шахтер», то команда заслуживает лестных слов исключительно за два первые раунды. Точнее, за «полтора», поскольку при всем уважении к вице-чемпиону Финляндии, он не чета «Шахтеру», ведь один Кевин в донецкой команде стоит больше, нежели весь «Ильвес».

За проход «Бешикташа» - огромное спасибо. Снимаю шляпу. Это действительно было красиво и убедительно.

А далее… А далее был ступор. Как оказалось, шаг вперед был сделан для того, чтобы затем, быстро затем, сделать два шага назад.

Эти шаги назад были сделаны обладателем Кубка Украины во многом «благодаря» новому тренерскому штабу. Арда Туран слишком нагрузил своих подопечных на подготовительных сборах, и, как из рога изобилия, посыпались травмы.

На «Панатинаикос» вышел обескровленный и выжатый эмоционально «Шахтер». И не смог переиграть далеко не безупречную греческую команду.

Ну, а в матчах против «Серветта» дончане рачительно пожинали неудачу в противостоянии с вице-чемпионом Греции. И все те же последствия жесткого тренировочного сбора.

Я продолжаю оставаться при мнении, что «горняки» классом выше команды из Женевы, но в обоих матчах этого нашего класса практически не было видно.

Более того, не очень была и видна в этих матчах тренерская «рука». Такое впечатление, что «горняки» играли больше по наитию, нежели по четкому плану.

И да, проблемы в обороне «Шахтера», видные невооруженным взглядом в минувшем сезоне, из-за чего потерял свое рабочее место Пушич, видны невооруженным взглядом и сейчас.

Возможно, дальше у Арды Турана будет лучше получаться «Диего Симеоне» в обороне. Но пока что у него получается «Марино Пушич».