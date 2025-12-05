Тренер Динамо U-19: «Ребята выполнили все наставления и сделали результат»

В матче 15-го тура Национальной лиги U-19 юношеская команда «Динамо» со счетом 6:0 разгромила «Кудровку». Итог поединка подвел исполняющий обязанности старшего тренера киевского клуба Павел Чередниченко.

– Игроки выполнили установку тренерского штаба, знали свои функции. Они выполнили наставления и сделали результат.

– Сегодняшний матч был для «Динамо» номинально выездным, поскольку он был сыгран на клубной базе. Можно ли сказать, что команде помогали родные стены?

– Всегда приятно играть дома, при родных трибунах, на базе, на которой мы работаем. Ребята чувствовали себя как дома.

– Меняли ли подход к подготовке команды к этому матчу по сравнению с поединком против «Полтавы»?

– Мы добросовестно с тренерским штабом планируем установки на каждый матч, определяем, какие игроки будут выходить, какими будут замены и тому подобное. У нас был план на эту игру, и ребята выполнили все наставления тренерского штаба.

– Как и в матче против «Полтавы» динамовцы забивали быстрые голы. Это результат установки, которую они получают?

– Те ребята, которые выходят в стартовом составе, должны выполнять по максимуму наставления тренера, и те минуты, которые они получают, они реализуют в активной фазе игры. Голевые моменты, опасные моменты у ворот соперника, голы – это их настройка на игру, их подготовка к игре и исполнение тактических и теоретических установок.

– После первого тайма «Динамо» обыгрывало «Кудровку» со счетом 5:0. Насколько трудно мотивировать команду в перерыве, имея столь значительное преимущество над соперником?

– Мы планировали ротацию, потому что 10 декабря у нас будет игра с «Хибернианом», и игроки получили игровую нагрузку. Выходившие на замену игроки были настроены на максимум выполнять свои игровые обязанности. Как планировали, так и вышло.

– В составе снова не было многих ведущих исполнителей. Насколько их отсутствие сейчас важно для команды?

– У ребят есть шанс зарекомендовать себя в первой команде и закрепиться там. Для этого мы все и работаем от академии до команды U19 – чтобы как можно более качественные игроки перешли в состав первой команды и там показывали, на что они способны, и приносили команде результат.

– Как можете оценить результаты «Динамо» в осенней части Национальной лиги U-19?

– Главный результат – как можно больше игроков, пополняющих первую команду. Поэтому с каждой тренировкой, с каждой официальной игрой, они прогрессируют, и поэтому должны со временем переходить в первую команду. Но они должны доказывать свою профпригодность и показывать свою востребованность и конкурентоспособность.

– На следующей неделе Динамо ждет ответственный и важный матч против «Хиберниана» в Юношеской лиге УЕФА. Как команда будет готовиться к этому поединку?

– Команда готовится к любому матчу на максимум. Все зависит только от нас, от нашего настроения. Поэтому с хорошим настроением уезжаем в Шотландию и ставим перед собой максимальные цели.