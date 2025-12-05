Не оставили шансов. Динамо U-19 разгромило Кудровку U-19

В матче 15-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды ФК «Кудровка» и «Динамо». Киевляне разгромили соперника со счетом 6:0.

«Динамо» вышло вперед уже на второй минуте поединка. Федор Задорожный забил после прострела Ивана Андрейко.

На 19-й минуте забил уже сам Андрейко. А за три минуты до этого отличился Павел Люсин.

До перерыва в воротах «Кудровки» побывало еще два мяча. Голы на счету Даниила Огородника и Арсения Федоренко.

Во втором тайме «Динамо» ограничилось одним голом. На 83-й минуте точку в матче поставил Денис Жданов.

Национальная лига U-19, 15-й тур, 5 декабря

«Кудровка» U-19 – «Динамо» U-19 – 0:6

Голы: Задорожный (2), Люсин (16), Андрейко (19), Огородник (29), Федоренко (45), Жданов (83)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча