Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легкая прогулка в Кропивницком. Заря разбила СК Полтава
Премьер-лига
Полтава
29.08.2025 15:30 – FT 1 : 4
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 17:26 | Обновлено 29 августа 2025, 17:27
161
1

Легкая прогулка в Кропивницком. Заря разбила СК Полтава

Команда Скрипника покуражилась над соперником с проблемной обороной

29 августа 2025, 17:26 | Обновлено 29 августа 2025, 17:27
161
1
Легкая прогулка в Кропивницком. Заря разбила СК Полтава
СК Полтава

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

СК «Полтава» – «Заря» - 1:4

Голы: Бужин, 75 – Будковский, 1, Мичин, 27, Слесарь, 31, Анджушич, 56

Предупреждения: Одарюк, 14, Подлепич, 34, Веремиенко, 43, Мисюра, 71 – Слесарь, 69, Горбач, 78

СК «Полтава»: Восконян – Кононов, Веремиенко, Подлепич (Онищенко, 46), Бужин – Мисюра, Плахтырь – Галенков (Стрельцов, 63), Хахлев (Марусич, 46), Одарюк (Савенков, 63) – Вивдыч.

«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин (Яныч, 63), Попара (Руан, 63), Саленко (Анджушич, 46) – Маткевич, Будковский (Горбач, 76), Слесарь (Вантух, 76).

Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская обл.).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 6 (3) – 14 (7)
Угловые: 2 – 1
Оффсайды: 3 – 0.

СК ПОЛТАВА - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

По теме:
Руководство Динамо проведет встречу с Шовковским
Вторая лига. Победа ФК Лесное, ничья Буковины-2. Результаты 5-го тура
ВИДЕО. Гол престижа? Полтава сократила отставание в счете против Зари
Полтава чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Павел Матвийченко
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 132
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

Еврокубковая деградация
Футбол | 29 августа 2025, 11:40 170
Еврокубковая деградация
Еврокубковая деградация

Валерий Василенко – о невеселых итогах выступлений наших в квалификации

Кудровка – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 29.08.2025, 16:31
Кудровка – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29.08.2025, 08:33
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Футбол | 28.08.2025, 19:47
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Сестричка донецкого Шахтёра луганская Заря полакомилась вкусными полтавскими галушками!🥟🥟🥟😋
Поздравляем! 🎉🥳😊
Ответить
0
Популярные новости
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 25
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем