Легкая прогулка в Кропивницком. Заря разбила СК Полтава
Команда Скрипника покуражилась над соперником с проблемной обороной
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
СК «Полтава» – «Заря» - 1:4
Голы: Бужин, 75 – Будковский, 1, Мичин, 27, Слесарь, 31, Анджушич, 56
Предупреждения: Одарюк, 14, Подлепич, 34, Веремиенко, 43, Мисюра, 71 – Слесарь, 69, Горбач, 78
СК «Полтава»: Восконян – Кононов, Веремиенко, Подлепич (Онищенко, 46), Бужин – Мисюра, Плахтырь – Галенков (Стрельцов, 63), Хахлев (Марусич, 46), Одарюк (Савенков, 63) – Вивдыч.
«Заря»: Турбаевский – Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута – Мичин (Яныч, 63), Попара (Руан, 63), Саленко (Анджушич, 46) – Маткевич, Будковский (Горбач, 76), Слесарь (Вантух, 76).
Арбитр: Евгений Цыбулько (Черкасская обл.).
Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).
Удары (в створ): 6 (3) – 14 (7)
Угловые: 2 – 1
Оффсайды: 3 – 0.
Температура: 30°C
