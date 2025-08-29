Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Полтава
29.08.2025 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 01:55 |
31
0

Полтава – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Мужикам» срочно нужно выигрывать

29 августа 2025, 01:55 |
31
0
Полтава – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Заря

В 4-м туре Украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 29 августа, в Кропивницком встретятся «Полтава» и «Заря». Хозяева поля минувших выходных прошли в следующий раунд кубка, а сейчас будут принимать «Зарю», которая проиграла «Черноморцу».

Полтава

Не всегда матч складывается так, как ты хочешь. Речь идет о «Полтаве», которая во 2-м туре минимально обыграла «Верес», а следующий поединок для новичков УПЛ стал настоящим испытанием.

Подопечные Матвийченко проиграли еще одному дебютанту высшего дивизиона «Кудровке» со счетом 1:3, пропустив два гола с пенальти, назначенные после просмотра VAR. Единственным положительным моментом для полтавского клуба стал забитый гол на последних минутах, позволивший команде избежать разгрома и сухого поражения.

В Кубке Украины «Полтава» наткнулась на любительский клуб «IRON», которого полтавчанам без проблем удалось переиграть и пройти в следующую стадию, где в соперники команда получила «Ниву» из Тернополя.

Но впереди матч против «Зари», которая после двух подряд поражений попытается реабилитироваться в этой встрече.

Заря

Не о таком начале сезона мечтала «Заря». В трех из четырех матчах на старте сезона «мужики» потерпели поражения и вместе с немногими командами УПЛ завершили свои выступления в Кубке Украины.

Что интересно, то в поединках с «Кривбассом» и «Черноморцем» луганский клуб создал немалое количество моментов у чужих ворот, однако довести дело до взятия ворот удавалось не так часто. Показательным является матч против одесситов, где игроки «Зари» нанесли два десятка ударов по воротам, но забить удалось лишь один мяч.

Капитан команды Филипп Будковский считает, что команде не удается добыть нужный результат из-за слабой реализации моментов и ошибок возле своих ворот. Поэтому на очереди поединок против «Полтавы», где у подопечных Скрипника нет права на ошибку.

Статистика встреч

Между собой команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Для «Зари» данная игра намного важнее, чем для «Полтавы», ведь нереализация большого количества моментов в двух последних встречах стоила команде Скрипника положительного результата. Поэтому прогнозируем, что на этот раз «Заря» сможет преодолеть трудности и добыть 3 очка.

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Восконян, Коцюмака, Веремиенко, Пидлепич, Кононов, Плахтырь, Хахлев, Галенко, Одарюк, Даниленко, Марусич

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута, Попара, Мичин, Саленко, Слесар, Вакула, Будковский

Прогноз Sport.ua
Полтава
29 августа 2025 -
15:30
Заря
Победа Зари 2.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Изеки и Мейреллиш стали 47-м и 48-м бразильцами в истории Шахтера
ФОТО. У футболиста клуба УПЛ умер отец. Он был военным
4-й из Сантоса и 3-й из Флуминенсе. Кого приобрел Шахтер?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Заря Луганск Павел Матвийченко Виктор Скрипник прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28 августа 2025, 11:02 16
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»

Александр Поворознюк раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола

Источник: «Динамо проделало хорошую работу и получило отличного тренера»
Футбол | 29 августа 2025, 00:41 0
Источник: «Динамо проделало хорошую работу и получило отличного тренера»
Источник: «Динамо проделало хорошую работу и получило отличного тренера»

Польский журналист Слонка – о назначении Кендзьорека

Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Футбол | 28.08.2025, 22:55
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
Быстрый гол подарил надежду. Динамо с минимальным счетом обыграло Маккаби
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28.08.2025, 09:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28.08.2025, 08:30
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 17
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
АНБЕР: «Этот боксер быстрее Усика. Он доставит ему много проблем»
27.08.2025, 05:14 6
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем