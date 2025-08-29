В 4-м туре Украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 29 августа, в Кропивницком встретятся «Полтава» и «Заря». Хозяева поля минувших выходных прошли в следующий раунд кубка, а сейчас будут принимать «Зарю», которая проиграла «Черноморцу».

Полтава

Не всегда матч складывается так, как ты хочешь. Речь идет о «Полтаве», которая во 2-м туре минимально обыграла «Верес», а следующий поединок для новичков УПЛ стал настоящим испытанием.

Подопечные Матвийченко проиграли еще одному дебютанту высшего дивизиона «Кудровке» со счетом 1:3, пропустив два гола с пенальти, назначенные после просмотра VAR. Единственным положительным моментом для полтавского клуба стал забитый гол на последних минутах, позволивший команде избежать разгрома и сухого поражения.

В Кубке Украины «Полтава» наткнулась на любительский клуб «IRON», которого полтавчанам без проблем удалось переиграть и пройти в следующую стадию, где в соперники команда получила «Ниву» из Тернополя.

Но впереди матч против «Зари», которая после двух подряд поражений попытается реабилитироваться в этой встрече.

Заря

Не о таком начале сезона мечтала «Заря». В трех из четырех матчах на старте сезона «мужики» потерпели поражения и вместе с немногими командами УПЛ завершили свои выступления в Кубке Украины.

Что интересно, то в поединках с «Кривбассом» и «Черноморцем» луганский клуб создал немалое количество моментов у чужих ворот, однако довести дело до взятия ворот удавалось не так часто. Показательным является матч против одесситов, где игроки «Зари» нанесли два десятка ударов по воротам, но забить удалось лишь один мяч.

Капитан команды Филипп Будковский считает, что команде не удается добыть нужный результат из-за слабой реализации моментов и ошибок возле своих ворот. Поэтому на очереди поединок против «Полтавы», где у подопечных Скрипника нет права на ошибку.

Статистика встреч

Между собой команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Для «Зари» данная игра намного важнее, чем для «Полтавы», ведь нереализация большого количества моментов в двух последних встречах стоила команде Скрипника положительного результата. Поэтому прогнозируем, что на этот раз «Заря» сможет преодолеть трудности и добыть 3 очка.

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Восконян, Коцюмака, Веремиенко, Пидлепич, Кононов, Плахтырь, Хахлев, Галенко, Одарюк, Даниленко, Марусич

«Заря»: Сапутин, Жуниньо, Башич, Джордан, Пердута, Попара, Мичин, Саленко, Слесар, Вакула, Будковский