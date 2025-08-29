Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СК Полтава – Заря. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полтава
29.08.2025 15:30 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
СК Полтава – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

СК Полтава

В четверг, 29-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «СК Полтава» и луганская «Заря». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 15:30.

УПЛ возвращается после недельной паузы на наши экраны матчем команд, которые с горем пополам до этого добывали очки в стартовых трех турах. «Заря» при этом еще и умудрилась вылететь из 1/32 финала Кубка Украины по итогам дуэли против «Черноморца», а теперь едет экзаменовать одного из абсолютных дебютантов «элитного» дивизиона. «Полтаве» в кубковом турнире повезло больше, поэтому она спокойно выбила запорожский «Iron».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Полтава
29 августа 2025 -
15:30
Заря
Полтава чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Павел Матвийченко
