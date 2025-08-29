В четверг, 29-го августа, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «СК Полтава» и луганская «Заря». Матч пройдет в Кропивницком, на поле стадиона «Зирка», начало в 15:30.

УПЛ возвращается после недельной паузы на наши экраны матчем команд, которые с горем пополам до этого добывали очки в стартовых трех турах. «Заря» при этом еще и умудрилась вылететь из 1/32 финала Кубка Украины по итогам дуэли против «Черноморца», а теперь едет экзаменовать одного из абсолютных дебютантов «элитного» дивизиона. «Полтаве» в кубковом турнире повезло больше, поэтому она спокойно выбила запорожский «Iron».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча СК «Полтава» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.