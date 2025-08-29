Полтава – Заря – 1:4. Феерия от подопечных Скрипника. Видео голов и обзор
Луганский клуб разгромил соперника на выезде со счетом 4:1
В пятницу, 29 августа, состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».
Команды сыграли на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
Подопечные Виктора Скрипника разгромили соперника со счетом 4:1. В первом тайме в ворота «Полтавы» залетело три мяча.
После перерыва Анджушич увеличил преимущество «Зари» и забил четвертый гол команды. Хозяева сумели забить один гол, установив окончательный счет – 1:4.
Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 29 августа
Полтава – Заря – 1:4
Голы: Бужин, 75 – Будковский, 1, Мичин, 27, Слесар, 31, Анджушич, 56
Видеообзор матча:
Видео голов:
ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин
ГОЛ, 0:2! Мичин, 27 мин
ГОЛ, 0:3! Слесар, 31 мин
ГОЛ, 0:4! Анджушич, 56 мин
ГОЛ, 1:4! Бужин, 75 мин
События матча
