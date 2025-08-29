В пятницу, 29 августа, состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Виктора Скрипника разгромили соперника со счетом 4:1. В первом тайме в ворота «Полтавы» залетело три мяча.

После перерыва Анджушич увеличил преимущество «Зари» и забил четвертый гол команды. Хозяева сумели забить один гол, установив окончательный счет – 1:4.

Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 29 августа

Полтава – Заря – 1:4

Голы: Бужин, 75 – Будковский, 1, Мичин, 27, Слесар, 31, Анджушич, 56

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин

ГОЛ, 0:2! Мичин, 27 мин

ГОЛ, 0:3! Слесар, 31 мин

ГОЛ, 0:4! Анджушич, 56 мин

ГОЛ, 1:4! Бужин, 75 мин