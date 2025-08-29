Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Заря – 1:4. Феерия от подопечных Скрипника. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Полтава
29.08.2025 15:30 – FT 1 : 4
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 18:07 |
883
0

Полтава – Заря – 1:4. Феерия от подопечных Скрипника. Видео голов и обзор

Луганский клуб разгромил соперника на выезде со счетом 4:1

29 августа 2025, 18:07 |
883
0
Полтава – Заря – 1:4. Феерия от подопечных Скрипника. Видео голов и обзор
ФК Заря Луганск

В пятницу, 29 августа, состоялся матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграли на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Виктора Скрипника разгромили соперника со счетом 4:1. В первом тайме в ворота «Полтавы» залетело три мяча.

После перерыва Анджушич увеличил преимущество «Зари» и забил четвертый гол команды. Хозяева сумели забить один гол, установив окончательный счет – 1:4.

Украинская Премьер-лига, 4-й тур. 29 августа

Полтава Заря 1:4

Голы: Бужин, 75 – Будковский, 1, Мичин, 27, Слесар, 31, Анджушич, 56

Видеообзор матча:

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Будковский, 1 мин

ГОЛ, 0:2! Мичин, 27 мин

ГОЛ, 0:3! Слесар, 31 мин

ГОЛ, 0:4! Анджушич, 56 мин

ГОЛ, 1:4! Бужин, 75 мин

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Бужин (Полтава).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Nemanja Andjusic (Заря).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Слесар (Заря).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Филипп Будковский (Заря).
По теме:
Кудровка – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Генк – Лех – 1:2. Победа без радости. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Львовские Карпаты остались в меньшинстве. Красную получил защитник
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Полтава - Заря Заря Луганск видео голов и обзор Филипп Будковский Петар Мичин Артем Слесар Виктор Скрипник
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон
Футбол | 29 августа 2025, 15:45 9
ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон
ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон

Георгий завершает трансфер из Шахтера в Бенфику

Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29 августа 2025, 14:53 226
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала почти 23 млн за нападающего из АПЛ
Футбол | 29.08.2025, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала почти 23 млн за нападающего из АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд отдала почти 23 млн за нападающего из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 7
Бокс
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 31
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 16
Футбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем