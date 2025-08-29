«Не всегда выходит». Скрипник высказался о победе над Полтавой

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник высказался о поединке четвёртого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные обыграли «Полтаву» со счетом 4:1.

– Очень здорово, когда забиваешь гол в такую жару с первого же шанса. Мои ребята не остановились, хотели забивать еще. Так и получилось. Мы настраивались играть внимательно с первых минут, потому что в предыдущих матчах с этим были проблемы. Благодарность команде за то, что в такую жару они смогли сконцентрироваться, боролись и играли на победу. Были еще моменты, чтобы забить, но сейчас трудно играть против любой команды в УПЛ без исключения. Все хотят проявить себя. «Полтава» тоже шла вперёд, поэтому им тоже можно сказать комплимент.

– Видели ли вы сегодня тот футбол, который хотите поставить в «Заре»?

– Мне нравится, когда мы играем и вертикально. Это не всегда получается. Если на доске все выходит и затем выходит на поле, значит, мы что-то делаем правильно.

До этого у нас было куча моментов в матчах. И в пустые ворота не забивали, и выходы один на один. Поэтому сегодня настраивались очень серьезно. Благодарность команде. Хотим и дальше прогрессировать.

– С чем связаны замены, ведь после ухода лидеров ваша игра несколько изменилась не в лучшую сторону?

– Я хотел дать шанс и тем игрокам, которые выходят на замену. Им тоже нужно набирать форму, игровой тонус и настроение именно через матчи.

Попара пропустил полтора месяца. Мичин – мозг команды. Поэтому решили немного поберечь их. Сейчас будет большая пауза. Планируем сыграть контрольный матч. Хотим посмотреть и на других игроков нашей команды.