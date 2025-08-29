Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не всегда выходит». Скрипник высказался о победе над Полтавой
Премьер-лига
Полтава
29.08.2025 15:30 – FT 1 : 4
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 18:42 | Обновлено 29 августа 2025, 18:44
147
0

«Не всегда выходит». Скрипник высказался о победе над Полтавой

Тренер «Зари» благодарен подопечным за поединок

29 августа 2025, 18:42 | Обновлено 29 августа 2025, 18:44
147
0
«Не всегда выходит». Скрипник высказался о победе над Полтавой
ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник высказался о поединке четвёртого тура Украинской Премьер-лиги, в котором его подопечные обыграли «Полтаву» со счетом 4:1.

– Очень здорово, когда забиваешь гол в такую жару с первого же шанса. Мои ребята не остановились, хотели забивать еще. Так и получилось. Мы настраивались играть внимательно с первых минут, потому что в предыдущих матчах с этим были проблемы. Благодарность команде за то, что в такую жару они смогли сконцентрироваться, боролись и играли на победу. Были еще моменты, чтобы забить, но сейчас трудно играть против любой команды в УПЛ без исключения. Все хотят проявить себя. «Полтава» тоже шла вперёд, поэтому им тоже можно сказать комплимент.

– Видели ли вы сегодня тот футбол, который хотите поставить в «Заре»?

– Мне нравится, когда мы играем и вертикально. Это не всегда получается. Если на доске все выходит и затем выходит на поле, значит, мы что-то делаем правильно.

До этого у нас было куча моментов в матчах. И в пустые ворота не забивали, и выходы один на один. Поэтому сегодня настраивались очень серьезно. Благодарность команде. Хотим и дальше прогрессировать.

– С чем связаны замены, ведь после ухода лидеров ваша игра несколько изменилась не в лучшую сторону?

– Я хотел дать шанс и тем игрокам, которые выходят на замену. Им тоже нужно набирать форму, игровой тонус и настроение именно через матчи.

Попара пропустил полтора месяца. Мичин – мозг команды. Поэтому решили немного поберечь их. Сейчас будет большая пауза. Планируем сыграть контрольный матч. Хотим посмотреть и на других игроков нашей команды.

По теме:
Кудровка – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Львовские Карпаты остались в меньшинстве. Красную получил защитник
ВИДЕО. Клищук неудачно вышел из ворот. Кудровка быстро забила Карпатам
Полтава чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига Полтава - Заря пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 122
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон
Футбол | 29 августа 2025, 15:45 9
ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон
ВИДЕО. Судаков прибыл в Лиссабон

Георгий завершает трансфер из Шахтера в Бенфику

Покинул дом. Вингер Ман Юнайтед с семьей переехал жить в отель
Футбол | 29.08.2025, 18:32
Покинул дом. Вингер Ман Юнайтед с семьей переехал жить в отель
Покинул дом. Вингер Ман Юнайтед с семьей переехал жить в отель
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Футбол | 29.08.2025, 08:29
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 107
Футбол
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 7
Бокс
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем