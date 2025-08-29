Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Турция
29 августа 2025, 10:50 | Обновлено 29 августа 2025, 10:54
2432
4

ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку

«Фенербахче» попрощался с португальским наставником

29 августа 2025, 10:50 | Обновлено 29 августа 2025, 10:54
2432
4
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Турецкий «Фенербахче» официально объявил об увольнении португальского главного тренера первой команды клуба Жозе Моуриньо.

Увольнение, очевидно, стало следствием вылета команды из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сильнее «Фенербахче» оказалась лиссабонская «Бенфика» (0:1 по сумме двух матчей), ворота которой защищает украинский вратарь Анатолий Трубин.

Жозе Моуриньо возглавил «Фенербахче» летом 2024 года и успел провести во главе команды 62 поединка: 37 побед, 14 ничьих и 11 поражений. Трофеев «особый» тренер с «канарейками» не выигрывал.

По теме:
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
ОФИЦИАЛЬНО. Он проиграл Шахтеру. Бешикташ уволил наставника после фиаско
Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Жозе Моуриньо Фенербахче отставка чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Фенербахче
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Футбол | 29 августа 2025, 07:58 6
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону

Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера

Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Футбол | 28 августа 2025, 11:02 20
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»

Александр Поворознюк раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола

Сергей КОВАЛЕВ: «У Шахтера есть проблема и ее нужно быстрее решать»
Футбол | 29.08.2025, 10:02
Сергей КОВАЛЕВ: «У Шахтера есть проблема и ее нужно быстрее решать»
Сергей КОВАЛЕВ: «У Шахтера есть проблема и ее нужно быстрее решать»
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Футбол | 28.08.2025, 16:24
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
вот это я понимаю отношение руководства к результатам и задачам, и на имя, статус не смотрят... а ЦэШо всё держат и держат, всё держат и держат... 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Може в ОПЗЖ Суркіса піде? Нє? 
Ответить
-3
Singularis
Но сначала Шахтёр...)
Ответить
-4
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 102
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем