ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
«Фенербахче» попрощался с португальским наставником
Турецкий «Фенербахче» официально объявил об увольнении португальского главного тренера первой команды клуба Жозе Моуриньо.
Увольнение, очевидно, стало следствием вылета команды из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сильнее «Фенербахче» оказалась лиссабонская «Бенфика» (0:1 по сумме двух матчей), ворота которой защищает украинский вратарь Анатолий Трубин.
Жозе Моуриньо возглавил «Фенербахче» летом 2024 года и успел провести во главе команды 62 поединка: 37 побед, 14 ничьих и 11 поражений. Трофеев «особый» тренер с «канарейками» не выигрывал.
