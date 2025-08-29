Турецкий «Фенербахче» официально объявил об увольнении португальского главного тренера первой команды клуба Жозе Моуриньо.

Увольнение, очевидно, стало следствием вылета команды из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сильнее «Фенербахче» оказалась лиссабонская «Бенфика» (0:1 по сумме двух матчей), ворота которой защищает украинский вратарь Анатолий Трубин.

Жозе Моуриньо возглавил «Фенербахче» летом 2024 года и успел провести во главе команды 62 поединка: 37 побед, 14 ничьих и 11 поражений. Трофеев «особый» тренер с «канарейками» не выигрывал.