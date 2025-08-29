Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лечче
29.08.2025 21:45 – FT 0 : 2
Милан
Италия
29 августа 2025, 23:47 | Обновлено 29 августа 2025, 23:56
Два отмененных гола. Лофтус-Чик и Пулишич: Милан победил с ассистом Модрича

Россонери обыграли Лечче, это их первая победа в новом сезоне

29 августа 2025, 23:47 | Обновлено 29 августа 2025, 23:56
Два отмененных гола. Лофтус-Чик и Пулишич: Милан победил с ассистом Модрича
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2-м туре Серии А 2025/26 «Милан» одержал уверенную победу над «Лечче» со счетом 2:0.

Матч состоялся 29 августа на стадионе «Стадио Виа дель Маре» в Лечче.

Арбитр не засчитал два гола – Маттео Габбия из-за фола (4 мин) и Сантьяго Хименеса из-за офсайда (60 мин).

Обе зачитанных гола были оформлены во втором тайме. На 66-й минуте Рубен Лофтус-Чик открыл счет после передачи Лука Модрича (1:0).

Окончательный результат установил Кристиан Пулишич на 86-й минуте (2:0).

Победа позволила «Милану» набрать первые три очка после двух проведенных матчей.

Серия А. 2-й тур, 29 августа 2025

Лечче – Милан – 0:2

Голы: Лофтус-Чик, 66, Пулишич, 86

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Паша Мех
С победой!!!
Умнички!!
FORZA MILAN 
Victor673256ua
Ну і добре. А то налякали початком сезону)
