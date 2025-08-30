Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лечче
29.08.2025 21:45 – FT 0 : 2
Милан
Италия
30 августа 2025, 00:09 | Обновлено 30 августа 2025, 00:38
Лечче – Милан – 0:2. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Италии

Лечче – Милан – 0:2. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2-м туре Серии А 2025/26 «Милан» одержал уверенную победу над «Лечче» со счетом 2:0.

Матч состоялся 29 августа на стадионе «Стадио Виа дель Маре» в Лечче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Арбитр не засчитал два гола – Маттео Габбия из-за фола (4 мин) и Сантьяго Хименеса из-за офсайда (60 мин). Обе зачитанных гола были оформлены во втором тайме. На 66-й минуте Рубен Лофтус-Чик открыл счет после передачи Лука Модрича (1:0).

Окончательный результат установил Кристиан Пулишич на 86-й минуте (2:0). Победа позволила «Милану» набрать первые три очка после двух проведенных матчей.

Серия А. 2-й тур, 29 августа 2025

Лечче – Милан – 0:2

Голы: Лофтус-Чик, 66, Пулишич, 86

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рубен Лофтус-Чик, 66 мин

ГОЛ! 2:0. Кристиан Пулишич, 86 мин

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан).
ВИДЕО. Валенсия разгромила Хетафе на старте 3-го тура в Ла Лиге
Гол Попова, как утешение. Эмполи без шансов проиграл в матче Серии В
Два отмененных гола. Лофтус-Чик и Пулишич: Милан победил с ассистом Модрича
