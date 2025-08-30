Лечче – Милан – 0:2. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Италии
В 2-м туре Серии А 2025/26 «Милан» одержал уверенную победу над «Лечче» со счетом 2:0.
Матч состоялся 29 августа на стадионе «Стадио Виа дель Маре» в Лечче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Арбитр не засчитал два гола – Маттео Габбия из-за фола (4 мин) и Сантьяго Хименеса из-за офсайда (60 мин). Обе зачитанных гола были оформлены во втором тайме. На 66-й минуте Рубен Лофтус-Чик открыл счет после передачи Лука Модрича (1:0).
Окончательный результат установил Кристиан Пулишич на 86-й минуте (2:0). Победа позволила «Милану» набрать первые три очка после двух проведенных матчей.
Серия А. 2-й тур, 29 августа 2025
Лечче – Милан – 0:2
Голы: Лофтус-Чик, 66, Пулишич, 86
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Рубен Лофтус-Чик, 66 мин
ГОЛ! 2:0. Кристиан Пулишич, 86 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Билли Нельсон – о поступке Дюбуа после реванша
В Монако состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка