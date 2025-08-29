Испания29 августа 2025, 21:45 |
Лечче – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 августа в 21:45 поединок Серии А
В пятницу, 29 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лечче» и «Милан».
Игра пройдет в Лечче на стадионе «Стадио Виа дель Маре».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

