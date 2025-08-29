29 августа на Виа дель Маре пройдет матч 2-го тура Серии А, в котором Лечче встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лечче

Команда выглядит достаточно скромно. Ее актуальная задача, как и практически за всю историю, не превышают банального не вылететь из Кальчо. В 2022-м году получилось выиграть Серию В - это обеспечило десятое повышение в элитный дивизион за все время. А еще в 2018-м и вовсе болтались в третьей лиге страны. Сейчас, меняя наставников, удается набирать достаточно баллов, чтобы удержаться на высшем уровне.

Так было и в прошлом сезоне. Тогда и 34 очков хватило, чтобы занять безопасное семнадцатое место. Сейчас, уже под руководством нового наставника, Эусебио ди Франческо, получилось относительно неплохо стартовать. Приехав в стартовом туре в Геную, он сумел удержать нулевую ничью против местной Дженоа - при этом ни разу так и не попав в створ чужих ворот за все 90+ минут.

Милан

Клуб провалил прошлый сезон. Да, все же получилось взять трофей, но в виде Суперкубка, который никогда особенно не котировался среди грандов. Тем более что после вице-чемпионства 2024-го года, которым закончилась эпоха Пиоли, было падение в Серии А на восьмое место с 63 очками. Параллельно итальянцы рано вылетели из Лиги чемпионов. Последним шансом спасти сезон был кубок, но, пройдя в 1/2 Интер, в итоге уступили в финальном поединке Болонье.

Летом на Сан-Сиро вернулся Аллегри, да и состав изменился. Правда, во многом вынужденно: звезд масштаба Рейндерса и Тэо не удержали, а чуть ли не главным новичком стал возрастной Модрич. При этом нападающего искали долго - Бонифасе завернули по итогам медобследования. Но началась новая каденция Макса провально: дома уступили 1:2 новичку, Кремонезе.

Статистика личных встреч

Лечче в последний раз выигрывал в 2006-м году. Более того, все три крайних поединка закончились победами Милана.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех гостей. В такой ситуации они обязаны побеждать удобного соперника на выезде (коэффициент - 1,69).