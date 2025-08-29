ОФИЦИАЛЬНО. Он проиграл Шахтеру. Бешикташ уволил наставника после фиаско

Руководство турецкого клуба Бешикташ уволило 52-летнего норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.

Сульшер покинул пост наставника черных орлов после проигранного противостояния швейцарской Лозанне в четвертом раунде квалификации Лиги конференций (1:1, 0:1).

Бешикташ полностью провали еврокубковую квалификацию, оставшись без евроосени. Команда стартовала с Q2 Лиги Европы, где уступила донецкому Шахтеру (2:4, 0:2). Далее стамбульский гранд сумел справиться с ирландским Сент-Патриксом (4:1, 3:2), а затем последовало вышеупомянутое фиаско против Лозанны.

Сульшер возглавил Бешикташ в начале 2025 года. Уле-Гуннар провел во главе Бешикташа 29 матчей, в которых добыл 15 побед, 5 ничьих и 9 раз потерпел поражение.

С 2018 по 2021 год Сульшер являлся главным тренером английского Манчестер Юнайтед.