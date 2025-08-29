Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Он проиграл Шахтеру. Бешикташ уволил наставника после фиаско
Турция
29 августа 2025, 07:41 | Обновлено 29 августа 2025, 07:57
Уле-Гуннар Сульшер покинул черных орлов после поражения Лозанне в Q4 Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Руководство турецкого клуба Бешикташ уволило 52-летнего норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера.

Сульшер покинул пост наставника черных орлов после проигранного противостояния швейцарской Лозанне в четвертом раунде квалификации Лиги конференций (1:1, 0:1).

Бешикташ полностью провали еврокубковую квалификацию, оставшись без евроосени. Команда стартовала с Q2 Лиги Европы, где уступила донецкому Шахтеру (2:4, 0:2). Далее стамбульский гранд сумел справиться с ирландским Сент-Патриксом (4:1, 3:2), а затем последовало вышеупомянутое фиаско против Лозанны.

Сульшер возглавил Бешикташ в начале 2025 года. Уле-Гуннар провел во главе Бешикташа 29 матчей, в которых добыл 15 побед, 5 ничьих и 9 раз потерпел поражение.

С 2018 по 2021 год Сульшер являлся главным тренером английского Манчестер Юнайтед.

Даниил Агарков Источник: ФК Бешикташ
