Черные орлы опозорились. Сенсация: Бешикташ пролетел мимо еврокубков

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Бешикташ и Лозанна [первый поединок – 1:1].

Коллективы сыграли на арене Тупрас Стэдиум в Стамбуле. Игра завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:0. Лозанна выиграла противостояние по сумме двух встреч и вышла в основной этап еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во втором матче на 45+1-й минуте забил воспитанник лондонского Арсенала Нейтан Батлер-Оедеджи.

Бешикташ, который в Q2 Лиги Европы вылетел от донецкого Шахтера, остался без евроосени.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Бешикташ (Турция) – Лозанна (Швейцария) – 0:1 [первый поединок – 1:1]

Гол: Батлер-Оедеджи, 45+1

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine