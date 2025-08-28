Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черные орлы опозорились. Сенсация: Бешикташ пролетел мимо еврокубков
Лига конференций
Бешикташ
28.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 0 : 1
Лозанна Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 августа 2025, 23:46 | Обновлено 28 августа 2025, 23:48
1197
0

Черные орлы опозорились. Сенсация: Бешикташ пролетел мимо еврокубков

Турецкая команда потерпела поражение в ответном матче Q4 ЛК от Лозанны (0:1)

28 августа 2025, 23:46 | Обновлено 28 августа 2025, 23:48
1197
0
Черные орлы опозорились. Сенсация: Бешикташ пролетел мимо еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Бешикташ и Лозанна [первый поединок – 1:1].

Коллективы сыграли на арене Тупрас Стэдиум в Стамбуле. Игра завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:0. Лозанна выиграла противостояние по сумме двух встреч и вышла в основной этап еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во втором матче на 45+1-й минуте забил воспитанник лондонского Арсенала Нейтан Батлер-Оедеджи.

Бешикташ, который в Q2 Лиги Европы вылетел от донецкого Шахтера, остался без евроосени.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Бешикташ (Турция) – Лозанна (Швейцария) – 0:1 [первый поединок – 1:1]

Гол: Батлер-Оедеджи, 45+1

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
ВИДЕО. Как Элиас забил на 113-й и вывел Шахтер вперед в матче с Серветтом
ВИДЕО. Шахтер сравнял счет в матче против Серветта: Кевин забил пенальти
Бешикташ Лозанна Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28 августа 2025, 07:12 30
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги

«Жирона» договорилась о трансфере украинца Ваната

Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
Футбол | 28 августа 2025, 22:50 22
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине
Достойная игра волков и камбэк фиалок. Полесье снова уступило Фиорентине

Житомирская команда по ходу матча вела в счете 2:0, но проиграла и вылетела из ЛК

Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Бокс | 28.08.2025, 06:00
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Шовковский не рассчитывает на двух игроков Динамо. Агенты ищут новые клубы
Футбол | 29.08.2025, 00:02
Шовковский не рассчитывает на двух игроков Динамо. Агенты ищут новые клубы
Шовковский не рассчитывает на двух игроков Динамо. Агенты ищут новые клубы
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28.08.2025, 08:30
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 12
Футбол
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
Чемпион мира готов свергнуть с трона Усика и хочет повторить его путь
27.08.2025, 00:02 3
Бокс
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем