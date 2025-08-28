Черные орлы опозорились. Сенсация: Бешикташ пролетел мимо еврокубков
Турецкая команда потерпела поражение в ответном матче Q4 ЛК от Лозанны (0:1)
28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Бешикташ и Лозанна [первый поединок – 1:1].
Коллективы сыграли на арене Тупрас Стэдиум в Стамбуле. Игра завершилась сенсационной победой гостей со счетом 1:0. Лозанна выиграла противостояние по сумме двух встреч и вышла в основной этап еврокубка.
Единственный гол во втором матче на 45+1-й минуте забил воспитанник лондонского Арсенала Нейтан Батлер-Оедеджи.
Бешикташ, который в Q2 Лиги Европы вылетел от донецкого Шахтера, остался без евроосени.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4
Ответный матч. 28 августа
Бешикташ (Турция) – Лозанна (Швейцария) – 0:1 [первый поединок – 1:1]
Гол: Батлер-Оедеджи, 45+1
