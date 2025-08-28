Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бешикташ – Лозанна. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Лига конференций
Бешикташ
28.08.2025 20:00 - : -
Лозанна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
28 августа 2025, 09:32 |
75
0

Бешикташ – Лозанна. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 28 августа в 20:00 по Киеву

28 августа 2025, 09:32 |
75
0
Бешикташ – Лозанна. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

28 августа на Тюпраш Стэдиум пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги конференций, в котором Бешикташ встретится с Лозанной. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бешикташ

Команда все еще относится к историческим грандам турецкого футбола. И относительно недавно брала и чемпионство, и кубок. Но последние годы откровенно не задались. Вроде бы в 2024-м году начинал ван Бронкхорст ярко в Стамбуле, с разгромом Галатасарая, пусть и в Суперкубке. Вот только после тех 5:0 имело скромное продолжение настолько, что голландца уволили еще до Нового Года. Впрочем, и при Сульшере, что пришел в середине зимы, мало что изменилось.

Летом норвежец оказался на грани отставки - уж очень болезненно отреагировали на поражение в Лиге Европы донецкому Шахтеру, которому проиграли в обоих матчах. Но потом в Лиге конференций дважды обыграли Сент-Патрикс - ирландцам забили за два матча семь голов. Сложнее было со следующим противником, где, забив гол в раздевалку, в итоге ограничились ничьей 1:1.

Лозанна

Клуб на самом деле не так чтобы блистали даже в прошлом сезоне. Он ограничился пятым местом в Суперлиге своей страны - просто и такого хватило, чтобы отправиться в Лигу конференций. Сейчас и вовсе при единой победе, над Винтертуром (ну и с проходом дальше в кубке), проигрывали на внутренней арене и Туну, и Цюриху.

Конечно же, пока что мешает нагрузка в еврокубках. Там успели справиться и с Вардаром (1:2 и 5:0) и Астаной (3:1 и 2:0). Но потом был куда более опытный противник, и даже дома с ним ограничились тем, что сровняли на 83-й минуте на 1:1 - отметился тогда Ото с передачи Кустодио.

Статистика личных встреч

Этот швейцарский клуб не отнести к завсегдатаям еврокубков. Не удивительно, что он на прошлой неделе впервые сыграл против стамбульского гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом подопечных Сульшера. Они играют на своем поле, и тут смогут не просто выиграть, но уверенно - ставим на фору -1,5 гола (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
Бешикташ
28 августа 2025 -
20:00
Лозанна
Фора Бешикташа (-1.5) 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – Полесье. Текстовая трансляция матча
Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
«Наибольше вопросов к «Динамо». Известный тренер вынес вердикт по ЛЕ и ЛК
Бешикташ Лозанна Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27 августа 2025, 19:15 17
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я

Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28 августа 2025, 08:22 41
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву

ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Футбол | 27.08.2025, 19:47
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 27.08.2025, 21:16
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Стал известен соперник Интера Майами в финале Кубка лиг
Футбол | 28.08.2025, 08:24
Стал известен соперник Интера Майами в финале Кубка лиг
Стал известен соперник Интера Майами в финале Кубка лиг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 27
Футбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14
Бокс
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
26.08.2025, 23:59 49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 67
Футбол
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
27.08.2025, 11:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем