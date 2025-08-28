28 августа на Тюпраш Стэдиум пройдет ответный матч финального раунда квалификации Лиги конференций, в котором Бешикташ встретится с Лозанной. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бешикташ

Команда все еще относится к историческим грандам турецкого футбола. И относительно недавно брала и чемпионство, и кубок. Но последние годы откровенно не задались. Вроде бы в 2024-м году начинал ван Бронкхорст ярко в Стамбуле, с разгромом Галатасарая, пусть и в Суперкубке. Вот только после тех 5:0 имело скромное продолжение настолько, что голландца уволили еще до Нового Года. Впрочем, и при Сульшере, что пришел в середине зимы, мало что изменилось.

Летом норвежец оказался на грани отставки - уж очень болезненно отреагировали на поражение в Лиге Европы донецкому Шахтеру, которому проиграли в обоих матчах. Но потом в Лиге конференций дважды обыграли Сент-Патрикс - ирландцам забили за два матча семь голов. Сложнее было со следующим противником, где, забив гол в раздевалку, в итоге ограничились ничьей 1:1.

Лозанна

Клуб на самом деле не так чтобы блистали даже в прошлом сезоне. Он ограничился пятым местом в Суперлиге своей страны - просто и такого хватило, чтобы отправиться в Лигу конференций. Сейчас и вовсе при единой победе, над Винтертуром (ну и с проходом дальше в кубке), проигрывали на внутренней арене и Туну, и Цюриху.

Конечно же, пока что мешает нагрузка в еврокубках. Там успели справиться и с Вардаром (1:2 и 5:0) и Астаной (3:1 и 2:0). Но потом был куда более опытный противник, и даже дома с ним ограничились тем, что сровняли на 83-й минуте на 1:1 - отметился тогда Ото с передачи Кустодио.

Статистика личных встреч

Этот швейцарский клуб не отнести к завсегдатаям еврокубков. Не удивительно, что он на прошлой неделе впервые сыграл против стамбульского гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом подопечных Сульшера. Они играют на своем поле, и тут смогут не просто выиграть, но уверенно - ставим на фору -1,5 гола (коэффициент - 1,96).