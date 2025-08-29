Очередное спасение. Карпаты в меньшинстве отыграли два мяча у Кудровки

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов после победы над «Полтавой» в стартовом составе своих подопечных произвел три замены: вместо Артема Мачелюка, Алексея Литовченко и Дениса Нагнойного на поле вышли Артур Думанюк, Валерий Рогозинский и Андрей Сторчоус. В «Карпатах» Владислав Лупашко после ничьи с «Колосом» произвел два кадрових изменения: вместо Яна Костенко и Игора Невеса в игру вступили Бруниньйо и Игорь Краснопир.

Хозяева поля уже в дебюте игры первыми открыли счет. После навесной передачи Сторчоуса отличился Рогозинский, головой пробив мимо Клищука. Для Рогозинского это был первый гол в УПЛ (в 43-й игре). Гости могли быстро отыграться, но Яшков парировал удар Краснопира. Вскоре не хватило точности и удара Бабогло, который после розыгрыша углового пробил мимо ворот.

«Карпаты» продолжали искать пути взятия ворот соперников, но Шах пробил в руки вратарю, а Краснопир, опередив Яшкова, в ворота не попал. А потом гости остались в численном меньшинстве. Красную карточку увидел Бабогло, нарушивший правила против Легостаева. Для Бабогло это было второе удаление в УПЛ, а первое было еще в 2020 году в составе «Александрии».

«Кудровка» не играла на удержание счета и возможность увеличить преимущество имели Козак и Сторчоус, но оба пробивали в руки Клищуку. И все же к концу тайма хозяева поля забили еще один гол. После передачи Педрозу неожиданно ошибся Бруниньйо и Сторчоус метко пробил мимо вратаря, забив свой третий гол в чемпионате.

Несмотря на численное меньшинство, второй тайм активнее начали гости и сумели быстро изменить счет. После навесной передачи Шаха первым на добивание мяча оказался Альварес, сходу пробив мимо вратаря. Для Альвареса это был первый гол в УПЛ (в 30-й игре).

Вскоре после передачи Краснопира пробивал по воротам Шах, но мяч от рук вратаря попал в дальнюю штангу ворот. «Кудровка» тоже имела момент, когда Легостаев в штрафной пробил рядом с дальней стойкой. Оба тренера сделали серии замен и среди новых игроков в составе «Карпат» дебютировал в УПЛ Фабиано.

Гости продолжали владеть мячом, но хозяева почти всей командой удачно оборонялись. У него была возможность сравнять счет Фабиано, но удар бразильца парировал Яшков. И все же на последней минуте игры «Карпаты» сравняли счет, когда Педрозу издали пробил низом рядом со штангой.



В итоге «Кудровка» в третьей игре потеряла первые очки на своем поле в УПЛ. «Карпаты» же продолжили три клубные рекордные серии: безвыигрышную – до 6-ти игр, пропускную – до 12-ти игр и голевую гостевую – до 7-ми игр.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Кудровка» (замены): Мачелюк – 6,0, Свитюха – 6,0, Коркишко – 6,0, Нагнойный – 6,0, Векляк – б/о.

«Карпаты» (замены): Адамюк – 6,0, Фаби – 6,5, Клименко – 6,0, Ігор – 6,0, Федор – б/о.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Кудровка» – «Карпаты» - 2:2

Голы: Рогозинский, 3, Сторчоус, 43 – Альварес, 52, Педрозу, 90+7

Предупреждения: Морозко, 32, Лосенко, 70, Свитюха, 73, Нагнойный, 90+5 – Педрозу, 22, Мирошниченко, 41

Удаления: Бабогло, 26 (грубый фол)

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Шаповал, Сердюк, Морозко (Мачелюк, 62) – Думанюк, Лосенко (Векляк, 79) – Рогозинский (Коркишко, 72), Сторчоус (Нагнойный, 72), А. Козак (Свитюха, 61) – Легостаев.

«Карпаты»: Клищук – Мирошниченко (Фаби, 69), Педрозу, Бабогло, Полегенько – Бруниньо, Альварес (Федор, 81), Чачуа – Шах (Клименко, 69), Краснопир (Игор, 69), Витор (Адамюк, 33).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 11 (6) – 15 (10)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 2 – 3.

Температура: 25°C