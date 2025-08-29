Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Кудровка» на своем поле очков в УПЛ еще не теряла

В пятницу, 29 августа, «Кудровка» в Киеве сыграет матч четвертого тура УПЛ против «Карпат». Раньше соперники не встречались в официальных турнирах.

Кудровка

С начала чемпионата «Кудровка» домашних очков еще не теряла, одержав две победы с одинаковым счетом 3:1. В прошлом туре подопечные Василия Баранова на своем поле победили «Полтаву». Героем матча стал Владислав Шаповал, оформивший пенальтийский дубль. «Кудровка» забивала и пропускала голы во всех трех матчах УПЛ и вничью еще не играла.

В кубковом матче команда Василия Баранова в серии послематчевых пенальти уступила «Левому Берегу». В этой игре ворота «Кудровки» защищал Роман Лепка, в свое время выступавший и за «Карпаты». Новичок «Кудровки» Богдан Векляк в прошлом сезоне выступал также за львовскую команду. Андрей Тотовицкий может забить 35-й гол в УПЛ, а Дмитрий Коркишко - 15-й.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре в гостях сыграли вничью с «Колосом». Главный тренер Владислав Лупашко после матча отметил: «Голевых моментов и давления должно быть больше». В воротах «Карпат» в этой игре дебютировал Андрей Клищук. А в кубковом матче львовская команда во Львове в статусе гостей победила с крупным счетом дебютанта Второй лиги криворожский «Пенуэл».

Безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» длится в УПЛ 5 игр: две ничьи и три поражения. Пропускная же клубная рекордная серия «зелено-белых» продолжается в чемпионате 11 игр – 19 голов. Вместе с тем, голевая гостевая клубная рекордная серия «Карпат» продолжается в чемпионате 6 игр – 10 голов. Юбилейный, 10-й, гол в УПЛ могутт забить Бруниньо, Владислав Бабогло и Денис Мирошниченко.

Статистика встреч

«Карпаты» раньше не встречались с «Кудровкой» в официальных турнирах.

Фемида

Арбитром матча назначен Виктор Копиевский (Кропивницкий), который в УПЛ провел 79 матчей. «Кудровка» при Копиевском еще не проводила игры. «Карпаты» при этом арбитре провели два матча и еще не побеждали – ничья и поражение.

Прогноз на противостояние

«Кудровка» забивала и пропускала голы во всех трех матчах, а безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» длится 5 игр. Рискнем предположить, что первую победу в новом чемпионате львовяне одержат именно на «Оболонь Арене».

Ориентировочные составы:

«Кудровка»: Яшков, Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк, Морозко, Нагнойный, Лосенко, Козак, Лєгостаев, Литовченко.

«Карпаты»: Клищук, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Пауло Витор, Альварес, Чачуа, Шах, Костенко, Игор Невес.

