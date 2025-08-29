Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Кудровка
29.08.2025 18:00 – FT 2 : 2
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 20:56 | Обновлено 29 августа 2025, 21:21
Кудровка – Карпаты – 2:2. Педросо начудил и спас. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги

Кудровка – Карпаты – 2:2. Педросо начудил и спас. Видео голов и обзор
ФК Кудровка

29 августа в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги встретились «Кудровка» и львовские «Карпаты».

Матч играют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Уже в первой атаке новичок УПЛ открыл счет. Забил Рогозинский на 3-й минуте.

В середине тайма Бабогло получил за фол последней надежды красную карточку. Соперник этим воспользовался на 43-й минуте, когда отличился Сторчоус.

На 59-й минуте игрок "Карпат" Альварес вернул интригу в матче и отыграл один гол. Спасателем «Карпат» стал Педросу, отличившийся на последних секундах матча.

УПЛ. 4-й тур. 29 августа

Кудровка – Карпаты – 2:2

Голы: Рогозинский, 3, Сторчоус, 43, – Альварес, 59, Педросу, 90+6

Удаление: Бабогло, 26

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Жан Педросо (Карпаты Львов).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Альварес (Карпаты Львов).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Сторчоус (Кудровка).
26’
Владислав Бабогло (Карпаты Львов) получает красную карточку.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Рогозинский (Кудровка).
