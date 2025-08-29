Кудровка – Карпаты – 2:2. Педросо начудил и спас. Видео голов и обзор
Команды встретились в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги
29 августа в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги встретились «Кудровка» и львовские «Карпаты».
Матч играют на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Уже в первой атаке новичок УПЛ открыл счет. Забил Рогозинский на 3-й минуте.
В середине тайма Бабогло получил за фол последней надежды красную карточку. Соперник этим воспользовался на 43-й минуте, когда отличился Сторчоус.
На 59-й минуте игрок "Карпат" Альварес вернул интригу в матче и отыграл один гол. Спасателем «Карпат» стал Педросу, отличившийся на последних секундах матча.
УПЛ. 4-й тур. 29 августа
Кудровка – Карпаты – 2:2
Голы: Рогозинский, 3, Сторчоус, 43, – Альварес, 59, Педросу, 90+6
Удаление: Бабогло, 26
Видео голов и обзор матча
События матча
