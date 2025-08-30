Владислав ЛУПАШКО: «Матч с Кудровкой? Ярость и агрессия никуда не исчезла»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после матча 4 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда сыграла в ничью с «Кудровкой» (2:2).

– В общем, мы не тяжело начали этот поединок. Повлияли наши решения на мяче, в нашей первой зоне. Мы это делаем не для того, чтобы набрать 18 прикосновений. Мы создаем определенные ситуации, стараемся затащить соперника в определенные игровые ситуации. Должно быть принятие решения. За ошибки мы никогда не будем критиковать наших игроков, мы будем повышать голос, когда нет желания, нет агрессии, нет вовлечённости в игру. Эти моменты были в первом тайме. Мы о них поговорили во время перерыва и сказали о том, что один гол сменит игру.

Да, мы в десяти, когда ты в меньшинстве и ты оберегаешь свой счет – это одно. А когда намерен отыграться, то это уже совсем другие дела и гораздо сложнее. Я думаю, что болельщик должен это ценить, потому что не каждая команда УПЛ будет это делать и пытаться отыграться и изменить ситуацию на футбольном поле. Должны понимать, насколько это физически тяжело, но футболисты снова показывают жажду победы и это вдохновляет. Этот зачетный балл дорогого стоит в том плане, что стремление диктовать свои условия есть и это очень хорошо.

В общей сложности вдесятером во втором тайме мы создали гораздо больше голевых моментов и должны были выигрывать эту игру. Моменты Шаха, Фабиано не добежал, Игорю Невесу тоже не хватило одного шага, чтобы это был голевой эпизод. Не понравилось много трактовок. Они были смазаны, но мы понимаем, что у каждого рефери есть свой стиль, и он его придерживается. Смущает то, что он даже не смотрел VAR, потому что ситуации были достаточно спорными: Клименко, Фабиано, изъятие Бабогла… Насколько он был развернут к своим воротам. Был ли Жан, страховавший рядом. Если ты принимаешь такие смелые решения, то когда у нас есть VAR, надо его смотреть. Потому это немного расстроило.

– Как удалось перевернуть игру, учитывая, что команда соперника была в меньшинстве?

– Все банально и просто. Когда в прошлом сезоне нас хейтили за наш выбор игры, манеры, против сильного соперника… Мы об этом говорили, а кто-то шутил. Смелость есть или нет. Ты не можешь сегодня прийти и сказать, что мы будем трусами, а завтра будем агрессивно давить и играть – это невозможно. Если вы выбираете агрессивную и смелую линию, то это будет повторяться от игры к игре, от момента к моменту. Это уже есть в ДНК, они понимают, что мы не будем отступать, а будем давить. Потому и удается это. Большой заслуги тренерского штаба в этом нет. Мы повысили голос, показали нужные игровые моменты, внесли коррективы в некоторые решения на мяче и все изменилось.

– В прошлом сезоне вы достаточно стабильно выбирали вратарей: в первой части сезона играл Александр Кемкин, вторую – Яков Кинарейкин. Сейчас есть определенная аритмия в плане выбора. С чем это связано?

– Тем, что они неплохо проявляют себя на тренировке. Назару дали сыграть кубковый матч, сейчас сыграл Клищук. Понимали, что Домчак еще уезжает в сборную и там будет играть. Это нормальный процесс и главное, что они испытывают доверие, а остальные такие вещи… В общем, я считаю, что можно делать ротацию с вратарями, это не проблема. Не зависит от того, сколько ты матчей сыграл: один или десять. Ты должен выходить на поле и делать свое дело. Если бы ты играл один матч и получал игровое давление только во время матча… Он получает давление в течение недели и таких ситуаций у него очень много. Это не зависит от того, что вратарь играет определенное количество матчей или то, что он дебютирует. Не считаю того, что у него будет больше или меньше уверенности в своих действиях.

– Оба гола – это последствия довольно грубых ошибок. Как вы воспринимаете их? Можно ли говорить о том, что второй гол – это ваше стремление играть в билд-апе и вы морально готовы, что иногда такое случится?

– Мы морально готовы к этому, но подчеркиваем, что игрок на мяче должен принимать решение. Там было вообще нецелесообразно начинать билд-ап в таком виде. Мы об этих моментах тоже говорим в течение недели, моделируем игровые ситуации. Каждое решение должно быть следствием чего-либо. Здесь само развитие билд-апа не было оценено и не было целесообразности в этом развитии. Я принимаю эти ошибки нормально, если они не системны. Мы не будем критиковать кого-то, но опять же очень важно в контексте нашей игры – это принятие решения. Мы даем на откуп очень много игрокам, мы верим в них, но они должны понимать не последствия, а понимать целесообразность и анализировать положение игрока соперника, какую зону мы создаем. Не в том смысле, что нас десять и мы не можем этого делать. Не в этом вопросе. Это ведь можно делать и в меньшинстве, но целесообразность, целесообразность – это самое главное.

– Во втором тайме у вас было несколько совещаний со своими помощниками. Интересно, каковы были темы этих совещаний и как родилось решение, что Жан Педрозу доигрывал матч на позиции опорника. И вообще казалось, что вы доигрывали с одним центральным защитником?

– Мы понимали, что нам нужен подбор мяча, что они садятся низко и хотят контратаковать с быстрым нападающим. Мы понимали, что у нас уже

пользован один слот замены и мы не имеем больше, потому что мы выпускали Адамюка в первом тайме. Нам нужно было влиять на игру и не производить замены. Клименко мы выпустили на позицию левого защитника, но ему предстояло играть больше в центре. Когда мы теряли мяч, он опускался в зону левого фулбека. У Мирошниченко была желтая карточка, видели, что под него выпускают скоростных игроков. Мы хотели эту зону немного освежить и дать дебютировать Киричку или Кокодыняку, но потом поняли, что нам нужен Клименко, обеспечивающий подбор мяча. Также затруднились с позицией Бруно, где ему будет лучше реализовать свои действия: на фланге или в центре. Видели, что он физически проседает, пытались скрыть его физическое состояние и дать ему играть на мяче, так что он играл ближе к Фабиано на фланге. Плюс Пабло получил травму. Он сказал, что ему прямыми ногами прыгнули, и он думает, что там трещина или перелом пальцев. Сказал, что не чувствует их вообще. Решения трактуются очень странно. Каждый наш эпизод – это желтые из-за эмоций. Соперник выбивает мяч, выбрасывает – судья закрывает глаза, разворачивается. Вратарь падает у стойки, он зовет врачей. Это очень похоже на то, что у нас какой-то произвол.

– Было такое впечатление, что у команды что-то изменилось по сравнению с предыдущим сезоном. Исчезла какая-то ярость, агрессия, инстинкт хищника исчез. Да, нет Очеретько и Стецьков травмирован. Как вы думаете, с чем связано, что менталитет изменился?

– А когда вы последний раз видели, что команда, проигрывая вдесятером 0:2, продолжала пытаться играть первым номером и отыгрывалась? Когда ты играешь и тебя счет устраивает – это одно. Когда команда проигрывала 0:2, играя в меньшинстве и создавала гораздо больше моментов. Вспомните игру. Трудно это сделать. Ярость и агрессия никуда не исчезла. Когда ты Шахтеру забиваешь три гола, пытаясь играть на мяче – кто еще так поступал? Я не припомню. Я не согласен с тем, что мы потеряли агрессию. Нам очень хорошо удавалось в том сезоне комплектовать команду. Мы удачно усиливались, а эти приходившие игроки были основными.

Пришедшие летом футболисты – Мирошниченко, Адамюк и вратарь – становились основными. В ходе сезона подбирали Жана и Бруно, они становились основными. Зимой взяли Сыча и Краснопира, они стали основными. Сейчас нам не удалось сработать комплексно так, чтобы мы стали сильнее. Чтобы пришедшие игроки вытеснили тех, которые уже у нас были. В общем, я думаю, что это все анализ результата. Удаление, два пропущенных гола…

Это ведь не соперник создал эти моменты. Пропустили голы и все. Должны понимать, если бы я не относился к Оболони и этому стадиону, какие бы у меня ни были упоминания… Но опять же мы играем на мяче. Вы видели, сколько мячей мы теряли из-за того, что он застревает, потому что нет полива поля. Мы должны понимать, что у нас стремление к тому, чтобы все команды в Украине играли вторым номером. Такое состояние газона не позволяет качественно действовать первым номером.

Когда Кудровка наигрывает комбинацию, передача назад и в одно касание бьет за спину, то мяч не летит во вратаря, он останавливается и это преимущество к нападающему. Когда ты в позиционной обороне садишься и ждешь контригры, процент брака повышается из-за того, что мяч удовлетворяется. Инстинкт хищника… Возможно, да. Имея во втором тайме множество потенциальных моментов для голов. Мы должны быть более агрессивными и выгрызать эти моменты. Здесь я согласен полностью. Фабиано не добежал, Невес, Краснопир. Наверное, люди этого не видели, но я видел, что это голевые моменты. Два метра, метр… Этого пока не хватает. Опять же, мы забиваем голы, создаем моменты, имеем характер и это показатель того, что атмосфера, микроклимат и вера в то, что мы делаем – она живет в наших сердцах.