Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кудровка – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кудровка
29.08.2025 18:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 15:09 | Обновлено 28 августа 2025, 15:11
58
0

Кудровка – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура Украинской Премьер-лиги

28 августа 2025, 15:09 | Обновлено 28 августа 2025, 15:11
58
0
Кудровка – Карпаты. Текстовая трансляция матча
ФК Карпаты

В пятницу, 29 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Карпаты». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена», игра начнется в 18:00.

Дебютант УПЛ «Кудровка» довольно успешно начала свои выступления в элите украинского футбола, одержав две победы в трех матчах. В прошлом туре команда из Черниговской области обыграла еще одного новичка УПЛ «Полтаву» со счетом 2:1. А вот «Карпаты» пока не побеждали в стартовавшем первенстве – 2 ничьи и поражение. Правда, ничью в противостоянии с «Шахтером» точно можно записать в актив «зелено-белым».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
29 августа 2025 -
18:00
Карпаты Львов
Победа Карпат 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
На войне погиб 34-летний воспитанник Карпат
Никита БЕЗУГЛЫЙ: «Я просто стараюсь выкладываться по полной»
Бывший форвард сборной Украины дал совет киевскому Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Карпаты Львов текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 28 августа 2025, 11:57 22
Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Серветт – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Либо грудь в крестах, либо голова в кустах

Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Другие виды | 27 августа 2025, 19:15 17
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я

Никола Олислагерс установила рекорд Австралии, прыгнув на 2.04 метра

Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»
Футбол | 28.08.2025, 13:39
Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»
Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Футбол | 27.08.2025, 19:47
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 1
Бокс
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
26.08.2025, 19:02 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 67
Футбол
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
26.08.2025, 08:36 1
Бокс
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
Майк ТАЙСОН: «Я этого не помню, но после его ударов все тело болело»
27.08.2025, 01:14 2
Бокс
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем