В пятницу, 29 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Карпаты». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь Арена», игра начнется в 18:00.

Дебютант УПЛ «Кудровка» довольно успешно начала свои выступления в элите украинского футбола, одержав две победы в трех матчах. В прошлом туре команда из Черниговской области обыграла еще одного новичка УПЛ «Полтаву» со счетом 2:1. А вот «Карпаты» пока не побеждали в стартовавшем первенстве – 2 ничьи и поражение. Правда, ничью в противостоянии с «Шахтером» точно можно записать в актив «зелено-белым».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.